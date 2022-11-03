Устройства московского разработчика успешно прошли тест на трассе М-4 «Дон»

Автомат приема платежей и панели связи, разработанные московской корпорацией «САГА», успешно прошли тестирование на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщил 3 ноября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он напомнил, что «САГА» одно из самых высокотехнологичных предприятий Москвы, с 2006 года корпорация разработала более тысячи разных устройств, и многие из них защищены патентами. «В прошлом году было запущено производство автомата приема платежей, а в этом году — панели связи. Для проверки эффективности устройства были установлены на автомобильной трассе М-4 «Дон». В ходе тестирования они продемонстрировали высокую работоспособность», — сказал Владислав Овчинский.

По словам главы департамента, опытный образец автомата приема безналичных платежей установили на 51-м километре автодороги во втором квартале 2022 года.

А в начале октября стартовало тестирование панели связи, ее смонтировали в пункте приема оплаты на 133-м километре М-4 «Дон», добавил гендиректор корпорации «САГА» Андрей Жолобов. «Голосовая связь между абонентами и операторами была стабильной и не нарушалась акустическим воздействием ни легкового, ни грузового автомобильного транспорта. Этого удалось достичь с помощью специализированного программного обеспечения», — отметил он.

Добавим, что мощности производства корпорации позволяют изготовить до 300 автоматов приема платежей в месяц, а также до 1 тыс. интеркомов (блоков связи). Они могут применяться на различных предприятиях для связи с диспетчером, в железнодорожных вагонах, а также в системе «безопасный город» для коммуникации с ситуационным центром из разных точек города.