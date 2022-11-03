В Кремле прокомментировали возобновление участия РФ в зерновой сделке

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал возобновление участия России в зерновой сделке.

По словам представителя Кремля, возобновление в сделке не означает, что она продлена, срок её действия ещё не истёк, передаёт РИА Новости.

«Безусловно, предстоит ещё обсуждать тему продления официально, срок пока не истёк, пока ещё работает, – пояснил он. – Вы слышали вчера заявление президента, но к 19 числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки».

Пресс-секретарь российского лидера при этом уточнил, что надо будет оценить реализацию всех сторон и параметров договоренностей и только уже потом выходить на какие-то решения.

Также Песков высоко оценил работу Турции по зерновой сделке, отметив, что гарантии Киев предоставил именно Анкаре.

«По понятным причинам гарантии не могли быть предоставлены напрямую нам. В данном случае РФ и Турция выступают как те стороны, которым эти гарантии даны. Важность сделки акцентируется, ну и, конечно, работа, которая была проведена Анкарой и лично военными турецкими, и дипломатами турецкими, и президентом Реджепом Эрдоганом, заслуживает высокой оценки», – резюмировал представитель Кремля, добавив, что фактором доверия здесь является участие в договоренностях Турции.

Как ранее писал «Эксперт», 2 ноября стало известно, что Россия возобновляет своё участие в зерновой сделке. В пресс-релизе Минобороны РФ, в частности, отмечалось, что наша страна получила достаточные гарантии от украинской стороны. Так, Киев официально заверил, что морской гуманитарный коридор будет использоваться исключительно в соответствии с положениями «Черноморской инициативы».

Напомним, 29 октября после атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе, Россия временно приостановила реализацию «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции.

