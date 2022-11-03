Вице-мэр Ефимов: город одобрил строительство 18 производственных объектов с начала года

Разрешения на строительство 18 производственных объектов выдали власти Москвы в январе — сентябре 2022 года. Общая площадь этих заводов превышает 189 тыс кв м, сообщил 3 ноября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала года город выдал разрешения на строительство 18 производственных объектов общей площадью свыше 189 тысяч квадратных метров. В столице появятся промышленные технопарки, предприятия по выпуску лекарственных средств, ортопедических изделий, строительных материалов, а также новые объекты на территориях заводов пищевой, нефтеперерабатывающей, химической и машиностроительной отраслей», — рассказал Владимир Ефимов.

Число промышленных площадок в Москве растет с каждым годом, добавил он. Так, в целом их количество превысило 3,5 тыс.

«Москва на постоянной основе стимулирует создание новых производств. Только за третий квартал мы одобрили строительство 8 объектов, площадь которых превысит 62 тыс. кв. м», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он напомнил, что подать заявку на размещение предприятия в городе может любая промышленная компания, воспользовавшись инвестиционным порталом города. Для этого нужно зайти в раздел «Сопровождение при локализации производств» и заполнить техзадание. Затем специалисты городского агентства управления инвестициями направят все подходящие варианты и будут сопровождать компанию до заключения договора аренды или покупки недвижимости.