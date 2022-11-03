X5 закрыла сделку по покупке 70% в сибирских сетях «Красный Яр» и «Слата»

Ретейлер X5 Group закрыл сделку по приобретению контрольных долей в сибирских розничных сетях «Красный Яр» и «Слата».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В рамках совершенной сделки к X5 перешли доли в размере 70% в бизнесах "Красный Яр" и "Слата". Ранее соответствующие ходатайства были одобрены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России», — говорится в сообщении.

Под управлением ГК «Красный Яр» будет находиться в совокупности 232 точки совокупной торговой площадью 98,2 тыс. кв. м, под управлением ГК «Слата» — 362 магазина с площадью 132,1 тыс. кв. м.

«Торговые сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов, при этом часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики», — уточняется в пресс-релизе.

Стратегическое управление торговыми сетями «Красный Яр» и «Слата» будет осуществляться через учрежденную в августе единую управляющую компанию, в совет директоров которой входят представители X5 и обеих компаний. «Полномочия по управлению операционной деятельностью двух торговых сетей остаются за их текущим менеджментом», — подчеркивает пресс-служба X5.

Группа компаний «Красный Яр» управляет магазинами «Красный Яр» и «Батон» в Красноярском крае, Туве и Хакасии, ГК «Слата» — магазинами «Слата» и «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Две ГК арендуют четыре распределительных центра совокупной площадью 62,3 тысячи квадратных метров.

X5 Retail Group — ведущая российская продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Рост чистой выручки ретейлера в третьем квартале 2022-го составил 19,5% год к году, она увеличилась на 105,4 млрд руб., до 647,4 млрд, при этом 12,4% показателя составил рост сопоставимых (LFL1) продаж, а 7,1% роста выручки обеспечило увеличение торговой площади на 6,6%