Акции дня: бумаги «Полиметалла» растут на нестабильном рынке

В лидеры торгов вышли акции золотодобытчика, компании «Полиметалл». По итогам сессии на Мосбирже в среду, 30 ноября бумаги подорожали на +1,09% до 352,1 рубля за штуку.

Трейдеры предпочли обратиться к защитным активам в условиях роста недоверия к альтернативным источникам. Акции дорожали на фоне стабилизации золота выше 1750 долларов за тройскую унцию, отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Весной этого года США, Великобритания и ЕС отозвали статус LBMA у российских аффинажных заводов и наложили санкции на крупнейшие коммерческие банки, что существенно затруднило экспорт золота из России. Позитивные изменения в производстве золота говорят о том, что золотодобытчики потихоньку справляются с организацией новых путей экспорта металла из страны. Это также говорит о том, что внутренний рынок золота активно развивается и спрос на металл внутри страны растет», - отметила аналитик «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,49% до 2174,53 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,32% до 1125,14 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:14 мск составила 86,64 долларов за баррель (+2,84%). Российская валюта слабела – 60,93 рублей за доллар.