Акции и рубль: инвесторы ждут повода для сильного движения

Российский рынок акций начал день с легкого, в пределах четверти процента, снижения. Пара доллар-рубль торгуется чуть ниже отметки 61. Таким образом, рублевые активы продолжают консолидацию с очень низкой амплитудой колебания. Очень часто после такого периода затишья происходят сильные движения.

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