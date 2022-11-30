Российский рынок акций начал день с легкого, в пределах четверти процента, снижения. Пара доллар-рубль торгуется чуть ниже отметки 61. Таким образом, рублевые активы продолжают консолидацию с очень низкой амплитудой колебания. Очень часто после такого периода затишья происходят сильные движения.
Акции и рубль: инвесторы ждут повода для сильного движения
Консолидация Индекса Мосбиржи и рубля продолжается. Рынки ждут повода для начала сильного движения. Пока в плюсе золотопромышленники
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