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Акции и рубль: инвесторы ждут повода для сильного движения

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
30 ноября 2022, 12:21

Консолидация Индекса Мосбиржи и рубля продолжается. Рынки ждут повода для начала сильного движения. Пока в плюсе золотопромышленники

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