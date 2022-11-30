Акции развивающихся стран в 6 раз обошли американские

Отход от стимулирующей денежно-кредитной политики в США привел к резкому улучшению результатов развивающихся рынков относительно развитых. После 14 лет отставания активы более бедных стран выходят в лидеры.

Индекс MSCI Emerging Markets Index вырос в ноябре на 12%. Это его самый большой месячный прирост с марта 2016 года. Индекс S&P 500 это время вырос на 2,1%, а общеевропейский Stoxx 600 на 6,7%. По расчетам Bloomberg, разница между месячным приростом индекса развивающихся стран и США подскочила до максимума с мая 2009 года.

Другие активы развивающихся стран также подскочили в ноябре. Индекс суверенных облигаций в местной валюте, рассчитываемый Bloomberg, рос быстрее всего с 2016 года, а его индекс долларовых ценных бумаг – с 2008 года. Индекс валют развивающихся стран вырос на 3,1%. Лучший в мире результат показал южноафриканский рэнд, прибавивший за месяц 7,9% по отношению к доллару.

Многие развивающиеся страны активно повышали ставки на фоне «ястребиного» настроя ФРС, угрожавшего курсам их валют к доллару. Кумулятивный эффект этих действий повысил среднюю реальную доходность на развивающихся рынках намного выше уровня развитых. И после появления признаков замедления инфляции в США трейдеры из развитых экономик возобновили операции carry trade.

Это стратегии торговли, предусматривающие получение прибыли за счёт приобретения активов страны с высокой процентной ставкой с помощью валют с низкой процентной ставкой. В ноябре такие операции, по расчетам Bloomberg, принесли доход в размере 34% годовых.

«Новые циклы приносят новое лидерство, и после самого продолжительного в истории медвежьего рынка акций развивающихся рынков мы предполагаем в нашем базовом сценарии сильное восстановление цен в течение 2023 года», — написали стратеги Morgan Stanley в своей глобальной стратегии.

