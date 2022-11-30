Бюджет-2023: письма счастья завтрашнего дня

Совет Федерации 30 ноября одобрил Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Рассказывая о бюджете на слушаниях в верхней палате парламента, то есть там, где непосрдественно представлены субъекты Федерации, министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что главная задача документа – обеспечить стабильность регионов. Контекстом шло понимание того, что текущие экономические условия, вслед за политическими, отличаются от обычных и предъявляют повышенные требования к бюджетной политике.

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«Мы видим, что следующий год также будет нелегким, поэтому сейчас самое главное – обеспечить запас прочности регионов, с тем, чтобы все те обязательства, которые были приняты в текущем году, в первую очередь, социального характера, были обеспечены ресурсами. Речь идет и о повышении МРОТа, и о повышении прожиточного минимума, о запуске в следующем году универсального пособия для семей с детьми», – подчеркнул глава Минфина.

По словам Силуанова, в бюджет заложены дополнительные средства на поддержку регионов: это и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, и дополнительные средства на сбалансированность бюджетов субъектов. Кроме того, расширены возможности по казначейским кредитам – занимать регионы смогут больше.

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На бумаге все хорошо

Нужны ли такие предосторожности? Как сообщается на минфиновском ресурсе «Электронный бюджет» за январь-август текущего года профицит бюджетов регионов достиг рекордных полутора триллионов рублей. И по итогам года ведомство также ожидает профицита.

Как поясняет доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, для регионов успешно сводящих бюджет, с профицитом, скорее всего горизонтальное и вертикальное выравнивание не потребуется. «Что касается дотационных регионов, то такая потребность и необходимость не исключены», – считает эксперт.

Впрочем, как отмечает заместитель начальника отдела аналитических исследований ИКСИ Вера Кононова, профицит региональных бюджетов – явление, существующее, по большей части, на бумаге.

«Профициты бюджетов, сложившиеся в целом ряде субъектов РФ, во многом созданы искусственно – ценой ограничения расходов (в первую очередь, под давлением Минфина). Аналогичную природу имеет и сокращение регионального госдолга: продолжается активная замена «коммерческого» долга на бюджетные кредиты, а дополнительное привлечение заемных средств сокращено или полностью приостановлено», – поясняет эксперт.

Так что заложенные на 2023 год более 3 трлн рублей межбюджетных трансфертов, дополнительные средства на выплату зарплаты и увеличение МРОТ, инфраструктурные кредиты и займы от ДОМ РФ – все это пригодится в следующем году.

Тем более, что, как отмечает Кононова, потребности регионов в развитии инфраструктуры и реализации региональных программ развития экономики, на которые как раз и требовалось увеличение расходов, в том числе за счет привлечения заемных средств, остаются крайне высокими. Однако действующие жесткие бюджетные ограничения вынуждают регионы откладывать реализацию таких программ. Поэтому предоставление регионам федеральных трансфертов – один из возможных выходов из данной ситуации, и расширение таких трансфертов является необходимым условием для восстановления роста экономики.

Ну а если профицит у кого-то окажется настоящим, его также нужно пускать в дело, а не чахнуть над златом. Деньги должны работать.

«Важно также и то, чтобы накопленные профициты региональных бюджетов направлялись на цели развития региональной экономики, например, вкладывались в реализацию приоритетных инфраструктурных проектов. В этом случае в регионах будут созданы условия, обеспечивающие рост экономики в будущем – а значит, и расширение налоговой базы», – уверена Вера Кононова.

Курсовая разница во взглядах

Собственно, будущее состояние этой самой налоговой базы вызывает опасения у Минфина.

«В следующем году видим риски формирования ресурсной базы в первую очередь по налогу на прибыль. Будет сказываться на субъектах РФ. Налог на прибыль — основной источник для регионов с сильной экономикой, там достаточно запасов прочности», – заявил Антон Силуанов.

Между тем, с 2023 года прекращает свое существование институт консолидированных групп налогоплательщиков, так что с этими самыми запасами могут возникнуть дополнительные сложности. Например, Санкт-Петербург не досчитается 77 млрд рублей.

Выступая в Совете Федерации с финальной версией бюджета, Антон Силуанов не стал наступать на больную региональную мозоль. Однако ранее, на первом чтении в Госдуме он сообщал о том, что на первых порах государство поможет субъектам оправиться от шока.

«Для того, чтобы поддержать субъекты, у которых могут возникнуть выпадающие доходы, мы вместе с регионами обсудили механизм постепенного перехода на нормальные уровни уплаты налога: в ближайшие годы сохранится централизованное перераспределение налога на прибыль под консолидированные группы налогоплательщиков.

Мы обсудили это с субъектами Российской Федерации для того, чтобы этот переход не был болезненным для бюджетов, для выполнения региональных обязательств», – заявил министр финансов.

Причем на первых порах «поднимать» на федеральный уровень планируют 80% доходов. То есть, центр будет собирать практически все. А там уж – кто лучше попросит.

Впрочем, даже то, что регионы получают сейчас, оказывается не так-то просто удержать. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, субъекты получают «письма счастья» от ФНС, требующей вернуть налоговые доходы, которые возникли из-за курсовой разницы. Как ранее отмечал сенатор Андрей Клишас, одному только Красноярскому краю «доплата за курс» обойдется в 37 млрд рублей.

«Это происходит в большинстве регионов. Я попросила бы министра финансов лично обратить на это внимание. Надо отреагировать системно, чтобы регионы не потеряли доходную базу. Иначе им надо пересматривать бюджеты. И речь идет не о двух-трех миллиардах рублей — это огромные суммы. Проблема очень серьезная — прошу Минфин проследить за ситуацией и принять оперативные решения, чтобы остановить этот процесс», – потребовала председатель верхней палаты, представляющей интересы регионов.

Так что, даже при «образцово-показательной» работе налоговой службы, которую в России в последние годы принято ставить в пример другим ведомствам, некоторые вопросы приходится решать в ручном режиме, причем на уровне министра финансов.

Впрочем, именно в таком режиме придется, по всей видимости, также исполнять бюджет следующей трехлетки – с регулярными поправками на ветер. Сам Антон Силуанов уже заявил о такой перспективе ранее. И проблемы придется решать отнюдь не регионального масштаба.

Впрочем, явная катастрофа с доходами российскому бюджету вряд ли грозит, считает Вера Кононова. Слишком уж осторожно они планируются, с запасом.

«Минфин давно известен своими консервативными оценками доходов, которые по итогам года часто приводят к "перевыполнению плана" поступлений в бюджет. Например, уже сейчас годовые планы по сбору нефтегазовых доходов в федеральный бюджет перевыполнены (по последним данным, в январе-октябре 2022 года объем поступивших доходов уже составил 102,6% годового плана), а плановые сборы "внутреннего" НДС и налога на прибыль будут тоже перевыполнены до конца года акцизов (в январе-октябре было собрано 92-98% годового плана)», – рассуждает заместитель начальника отдела аналитических исследований ИКСИ.

По ее прогнозу, для выполнения планов по доходам бюджета сохраняются риски крепкого рубля. Впрочем, это тоже не новость, наполнять казну нехитрым путем ослабления национальной валюты финансисты экспортирующей сырье страны научились давно. Теперь научиться бы выстраивать экономическую политику при крепком рубле, да в пользу развития обрабатывающей промышленности и внутреннего рынка.

А пока одобренный Советом Федерации бюджет та же Валентина Матвиенко охарактеризовала как «реально сбалансированный. Тоже немало для финала бюджетного процесса в нелегком году, весной которого прогнозисты соревновались в цифрах гипотетического спада экономики.