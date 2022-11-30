Число фермерских хозяйств в России за пять лет сократилось на треть

Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года показала, что общее число сельхозтоваропроизводителей сокращается. По сравнению с данными Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, сельхозорганизаций стало меньше на 14%, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей — на треть. При этом средний размер хозяйств вырос в полтора раза, сообщил замруководителя Росстата Игорь Васильев на пресс-конференции в ТАСС.

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«За последние пять лет, как показывают итоги микропереписи, сельское хозяйство в своем развитии претерпело серьезные структурные изменения. Общее число сельскохозяйственных товаропроизводителей сокращается. По сравнению с 2016 годом число сельскохозяйственных организаций сократилось на 14%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей — на треть. Однако на фоне сокращения числа хозяйств одной из основных тенденций стало их укрупнение. Средний размер фермерского хозяйства в сравнении с 2016 годом увеличился в 1,5 раза», — сообщил Васильев.

По данным прошлогодней переписи, доля фермерских хозяйств в общем объеме сельхозпроизводителей выросла на 15%, до 81,2%. Доля организаций сократилась почти на 2%, личных подсобных хозяйств — на 10%.

Замглавы Росстата также указал на рост эффективности использования сельхозугодий: организации используют 91% своих земель (89% в 2016 году), а крестьянские (фермерские) хозяйства — 94%, (+2%). Кроме того, перепись показала рост поголовья скота в среднем на один объект. Больше всего увеличилось поголовье свиней и птиц.

«По сельхозорганизациям среднее значение поголовья птицы на одну организацию увеличилось почти в два раза, по свиньям — в 2,5 раза. Из чего можно сделать вывод, что фокус производства все больше сосредотачивается на свиноводстве и птицеводстве. Аналогичная тенденция средних показателей наблюдается и у фермеров. Здесь поголовье представленных видов сельхозживотных в среднем увеличилось в 1,5 раза», — уточнил Васильев.

Выросло также число сельхозорганизаций, имеющих склады и овощехранилища: по картофелю и овощам — на четверть, по зерну — в полтора раза, по плодам — почти в четыре раза.

Сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года на основе выборки не менее 30% объектов «большой» сельскохозяйственной переписи 2016 года.

