Детские спектакли и мюзиклы подарят новогоднее настроение

Вы попадете в зимний Лондон XIX века и почувствуете аромат английского Рождества. .

Выдающийся художник Виктор Плотников, автор сценографии к «Snow Show» Славы Полунина, придумал для спектакля в куклах, поставленного по «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса, невероятные декорации, множество эффектных аттракционов и удивительных кукол, в том числе – огромных Призраков четырехметровой высоты. Музыка Андрея Рубцова будет звучать в исполнении актеров, хора и живого оркестра на сцене.

Скряга и брюзга Скрудж терпеть не может Рождества и не понимает всеобщего веселья. Но однажды в Сочельник ему являются три загадочных духа и, словно на машине времени, переносят его в прошлое и будущее, заставляя его решительно перемениться.

В главной роли – актер театра и кино Ефим Шифрин

Режиссер – лауреат «Золотой Маски» Алексей Франдетти

22-23, 26-27 декабря

07-08 января

«Новогодняя экспедиция. По следам Черного кролика» в театре кукол имени С.В. Образцова

Самое необычное зимнее представление в Образцовпарке, где зрители станут полноценными участниками действия! Они отправятся на поиски Чёрного кролика – символа наступающего года и лучшего друга Снегурочки и Деда Мороза.

Участников экспедиции - детей и родителей - ждут захватывающие приключения с грозными троллями и белыми медведями, встреча со Снежным человеком (йети), гигантами-снеговиками и мандарин-пати в компании пингвинов с Южного полюса. Члены экипажа попадут в сказку: прокатятся на ледоколе и на оленях, пройдут через снежную бурю и ледяной лабиринт. Попадут к шаманке, которая своей магией вызовет духов и вернёт на небо северное сияние. А следы Чёрного кролика приведут героев прямо к Снегурочке и Деду Морозу. Тогда на ёлке зажгутся огни и наступит праздник – песни, танцы и хороводы!

Авторы спектакля – главный режиссер Театра Образцова Борис Константинов и главный художник Виктор Антонов.

02–08 января

Подарите своему ребенку удивительное путешествие с главным героем мультфильма “Голубой щенок” в театре Табакова!

В мюзикле Никиты Владимирова звучат знакомые всем по одноименному мультфильму песни в исполнении артистов Театра Табакова.

Необычный щенок, мечтающий найти друзей, отправится с маленькими зрителями на встречу приключениям, познакомит их с другими героями спектакля и покажет, на что способна доброта.

До и после спектакля в фойе театра дети смогут сделать бесплатный аквагрим, сфотографироваться в тематической фотозоне, а в сувенирном магазине всех будут ждать плюшевые игрушки по мотивам спектакля.

04, 25 декабря

07, 29 января.

Волшебный мюзикл для семейного просмотра «Синяя синяя птица» в театре Наций

Это история приключений девочки Матильды и ее брата Тиля. В своем путешествии по сказочным странам они встретят около 50 самых неожиданных персонажей: Царицу ночи, Торт Наполеон, оркестр заводных обезьянок, Синего павлина – хранителя времени, чудовищ и монстров из шкафа.

С одной стороны, от «Синей синей птицы» можно ждать яркого и зрелищного шоу со множеством трюков и спецэффектов, с другой – философского рассуждения о вечных ценностях как для детей, так и для взрослых. Режиссер Олег Глушков (известный широкой публике как хореограф фильма Валерия Тодоровского «Стиляги») обещает зрителям чудесную музыку, волшебные декорации и костюмы, умные и смешные тексты, и, конечно, захватывающие танцы.

«Мы написали совершенно новую, оригинальную историю и рассказали ее современным языком. Она опирается на традиции авторской сказки, но живет здесь и сейчас. А выдумок и самых настоящих чудес здесь с лихвой хватит на десять обычных спектаклей», – говорит режиссер.

04-06.01

«Рыжая волшебница» в «Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова»

Режиссер Алексей Чернышев представил спектакль для семейного просмотра «Рыжая волшебница» по пьесе Анастасии Колесниковой, написанной специально для «Центра театра и кино». Это страшно волшебная сказка с яркими спецэффектами и музыкальными номерами действие которой разворачивается в таинственном мире, где магические существа живут рядом с людьми.

Увлекательный и захватывающий спектакль погрузит юных зрителей в сказочную атмосферу, здесь будет интересно и немного страшно, смешно и немного грустно. Но за чередой волшебных превращений, могущественных магов и заклинаний, таинственных встреч и опасных схваток со злом скрывается трогательная история о поиске своего места в мире. Кем бы мы ни были: храброй рыжей колдуньей или любопытным начинающим учёным, сказочной царевной или хозяином мануфактуры, нам всем важно знать, кто мы и откуда пришли, где наши корни и дом, в котором тебя всегда примут таким, какой ты есть.

10, 24, 25 декабря 2022 года

02-06 января 2023 года

Спектакль пройдет на сцене учебно-театрального комплекса ГИТИС: ул. Академика Пилюгина, д.2.