«Дошлифовал опыт в правительстве»: Кудрин оценил годы работы в Счетной палате

Четыре с половиной года работы на посту председателя Счетной палаты РФ были «очень важным и прекрасным периодом в профессиональной жизни», который «дошлифовал» опыт работы в правительстве в нулевые годы, написал в своем Telegram-канале Алексей Кудрин. Совет Федерации на заседании в среду досрочно освободил его от должности главы Счетной палаты. Представление об отставке Кудрина накануне подал президент РФ Владимир Путин.

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«4,5 года в Счетной палате, включая три года председательства в Международной организации высших органов аудита, были для меня очень важным и прекрасным периодом в профессиональной жизни, который "дошлифовал" мой опыт работы в правительстве в нулевые годы. Позволил посмотреть со стороны, отрефлексировать и переосмыслить ряд решений, которые принимались десять-двадцать лет назад», — написал Кудрин.

Он также отметил, что Счетная палата усилила аналитический подход, к аудиту финансов добавила аудит результатов. Кроме того, ведомство, по его словам, «ведет аудит подходов к борьбе с бедностью, к развитию бюджетного федерализма, управления госсобственностью и вообще госуправления».

Кудрин выразил уверенность, что «подходы к стратегическому аудиту, доказательной политике и открытости государства» в Счетной палате будут развиваться и при следующем председателе.