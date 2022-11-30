Дуров анонсировал создание некастодиального кошелька и криптобиржи в Telegram

В Telegram скоро могут появиться несколько децентрализованных инструментов, благодаря которым миллионы людей смогут безопасно хранить криптовалюты и использовать их в торговых операциях. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем блоге в мессенджере.

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«Блокчейн-индустрия была построена на обещании децентрализации, но в итоге оказалась в руках немногих, которые начали злоупотреблять своей властью. В результате многие люди потеряли свои деньги, когда FTX, одна из крупнейших бирж, обанкротилась. Решение очевидно: проекты на основе блокчейна должны вернуться к своим корням — децентрализации. Пользователи криптовалюты должны переключиться на транзакции без доверия и собственные кошельки, которые не полагаются на какую-либо третью сторону», — написал Дуров.

Он подчеркнул, что сейчас необходимы быстрые и простые в использовании децентрализованные приложения для массового пользователя. И такие проекты уже есть. В пример он привел платформу для продажи идентификаторов учетных записей Fragment, в создании которой участвовал сам. По его словам, Fragment имела невероятный успех: менее чем за месяц было продано юзернеймов на сумму $50 млн и на этой неделе Fragment выйдет за рамки юзернеймов.

«Следующим шагом Telegram является создание набора децентрализованных инструментов, включая некастодиальные кошельки и децентрализованные биржи, чтобы миллионы людей могли безопасно торговать и хранить криптовалюту. Таким образом, мы можем исправить ошибки, вызванные чрезмерной централизацией, которая подвела сотни тысяч пользователей криптовалюты», — уверен Дуров.

