Эксперт: система априори считает коммерсантов жуликами

Ситуация в сфере развития системы взаимодействия предпринимателей и контрольно-надзорных органов далека от идеальной. Меры по смягчению уголовно-процессуального законодательства в отношении добросовестного бизнеса не всегда работают.

Об этом накануне говорили участники круглого стола «Защита бизнеса в условиях новых вызовов и задач», прошедшего в рамках форума «Российский промышленник». Участие в мероприятии приняли гендиректор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко, статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Морозов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

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Силовое давление на бизнес сдерживает его развитие

Выступая на круглом столе, Алексей Херсонцев рассказал, что за истекший период 2022 года через портал госуслуг от бизнеса поступило более 7 тысяч жалоб на действия контрольно-надзорных ведомств. «Из них почти 4 тыс. жалоб — это ходатайства о продлении срока рассмотрения предписаний по результатам контрольно-надзорного мероприятия. 2735 жалоб были удовлетворены. 3354 жалобы — это несогласие с действиями контролеров. Здесь также очень высок процент удовлетворения: 33,3% всех рассмотренных по существу заявлений были полностью или частично удовлетворены. Жалобы рассматриваются в кратчайшие сроки, почти в два раза ниже нормативных», — отметил он.

Впрочем, поводов для оптимизма не так и много. Так, Сергей Морозов заявил об отмечаемом в течение 2022 года росте давления силовых органов на предпринимателей. «Для нас не должно быть важнее задачи, чем на максимум внешних ограничений ответить минимумом внутренних барьеров. Необходимо подготовить указ президента, где бы большими буквами для всех силовиков было написано, что национальной целью является формирование безбарьерной среды для бизнеса, и этим же указом утвердить план действий под названием Свобода предпринимательства», — заявил он.

С таким мнением согласился Александр Шохин. Он назвал силовое давление на бизнес одним из сдерживающих факторов развития предпринимательства и заявил об опасениях российского бизнеса в отношении необоснованного уголовного преследования. «Силовое давление на бизнес остается одной из важнейших системных проблем, которая препятствует эффективному развитию бизнеса. Около 80% опрошенных предпринимателей не чувствуют себя защищенными от необоснованного уголовного преследования. В эту статистику попадают добросовестные предприниматели, которых хотелось бы защитить», — констатировал он.

По словам главы РСПП, в условиях санкционного давления вопрос гуманизации уголовного законодательства, за счет чего должны быть обеспечены безопасные условий ведения бизнеса, стоит очень остро. «На ПМЭФ в этом году Президент РФ Владимир Путин говорил о смягчении уголовного законодательства в отношении субъектов предпринимательской деятельности. В поручениях президента речь шла о полной или частичной декриминализации отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности, приоритете избрания в отношении предпринимателей мер пресечения, которые не связаны с заключением под стражу», — заметил Александр Шохин.

Он добавил, что ряд предложений РСПП не был учтен при подготовке соответствующих изменений законодательства. «Так, не были учтены предложения по введению согласований при заключении под стражу с органами прокуратуры, вопрос о рассмотрении продления содержания под стражей вышестоящим судом, ограничении сроков заключения под стражу», — посетовал президент РСПП. Кроме того, по его словам, судами почти не используется такая гуманная мера пресечения как залог. Мерой, отвечающей чаяниям бизнеса, Александр Шохин назвал освобождение от ответственности в связи с возмещением ущерба.

Предприниматели в борьбе друг с другом используют правоохранителей

Бизнес живет под постоянным давлением, подтвердила в беседе с корреспондентом «Эксперта» управляющий партнер Tomashevskaya & Partners Жанна Томашевская. И отношение правоохранительных органов зачастую отбивает у предпринимателей желание что-либо делать. «У нас нередко происходят сюрреалистические ситуации, когда за одно и тоже предприниматель может получить благодарность президента страны и уголовное дело, потому что государству в роли функционального заказчика проект нужен и полезен, а государству в виде контролера — не полезен», — указала она.

Система построена так, что коммерсанты априори читаются жуликами и мошенниками. Соответственно, при таком подходе отсутствуют проблемы выбора методов взаимодействия с ними. Например, в глазах системы нет ничего страшного в обыске или допросе, особенно если за этим не последовал арест, отмечет юрист. Для предпринимателей же это может оказать существенное влияние на бизнес-процессы — ключевые сотрудники могут уйти из компании, негативный PR скажется на продажах, предостерегла эксперт.

Еще более темная сторона давления правоохранителей на предпринимателей — это сами предприниматели, которые используют правоохранительные органы для давления друг на друга, добавила Жанна Томашевская. Для того, чтобы это изменить, необходимы вернуть баланс. В первую очередь — в судебную систему. Это снизит эффективность теневой борьбы и сподвигнет предпринимателей выяснять отношения между собой в независимых судах. Также независимые суды смогут корректировать перегибы работы правоохранительной системы.

Если сравнить то, что было пять лет назад, и о, что есть сейчас, то конечно, имеются позитивные изменения, указал в комментарии «Эксперту» адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин. Но сам бизнес стал другим, пришло много игроков, которые имеют больше знаний о своих правах. По словам доверителей, они три раза подумают, прежде чем пойти самостоятельно в правоохранительные органы, а при малейшем подозрении обратятся за консультациями к профильным специалистам. При избрании меры пресечения всё чаще устанавливается домашний арест или другие меры не связанные с ограничением свободы.

С другой стороны, по принципиальным вопросам ситуация осталась на том же месте. Это и «резиновый» состав мошенничества, и сложное недоработанное и систематически меняющиеся правила в налоговой сфере. Как и прежде нарушаются права доставленных и задержанных на встречи с адвокатами, многие удерживаются без оформления процессуальных документов по несколько часов, находясь под постоянным давлением правоохранителей, констатировал адвокат.

По мнению Андрея Саунина, остается «неэффективной» судебная проверка действий и решений правоохранительных органов по вопросам возбуждения или отказа в возбуждении уголовных дел, ОРМ, следственных действий. Суды имеют возможность не рассматривать сущность обвинения, ссылаясь на свободу усмотрения сотрудников правоохранительных органов.

«Компас» правоприменения сбился

Исторически давление на коммерческий сектор является закономерным отражением стремительно меняющейся политики государства как на внутренней, так и на внешней аренах, сообщил «Эксперту» адвокат, управляющий партнер Criminal Defense Firm Алексей Новиков. Так, существует немало и законодательных проблем, связанных с устаревшими нормами. По состоянию на осень 2022 года в России сложилась ситуация, когда ежегодная инфляция считается нормальным экономическим явлением.

Вместе с тем уголовные дела экономической направленности, которые повсеместно возбуждаются следственными органами, наиболее ярко показывают, что «компас» правоприменителя в части определения актуального размера нанесенного ущерба неизбежно сбился. Практика защиты по уголовным делам в сфере экономики показывает, что зачастую особо крупный размер — 1 млн рублей — не является редкостью по делам подобной направленности.

Как правило, по мнению следствия, особо крупный ущерб наносится большинством предпринимателей, обвиняемых по экономическим статьям, о чем также свидетельствуют статистические показатели, подчеркнул адвокат. Очевидно, что несовершенство законодательной системы напрямую нарушает права бизнесменов, способствует их уголовному преследованию.

Практика показывает, что «популярность» у правоохранителей набирают составы налоговых преступлений. Вместе с тем сложившаяся проблематика налоговых преступлений не теряет своей актуальности на протяжении последних 15 лет. Количество преступлений, совершаемых в налоговой сфере, продолжает расти из года в год, что подтверждают признанные эксперты в этой области.

К причинам подобного роста Алексей Новиков отнес несколько значимых факторов, среди которых особо выделяются отсутствие должного контроля за неучтенным денежным оборотом, низкая эффективность налоговых амнистий и амнистий капиталов, высокий процент теневой занятости населения, а также низкий уровень взаимодействия следственных и налоговых органов при выявлении, пресечении и расследовании уголовных дел по налоговым составам.

Кроме того, проблема заключения под стражу бизнесменов поднимается далеко не первый год. О ней говорят как предприниматели, столкнувшиеся с уголовным преследованием, так и профессиональные юристы. Правоприменение данного института включает немалое количество примеров, когда орган правосудия по известным только ему причинам считает, что преступное деяние не было совершено в сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем заключение под стражу более чем возможно. Безусловно, считает Алексей Новиков, впоследствии мера пресечения может измениться на домашний арест, но такое происходит далеко не часто, преимущественно по ходатайству следствия и с поддержкой прокурора.

Вынесение судьями «сомнительных» по своей правовой природе решений уже давно не удивляет экспертов в сфере уголовного и уголовно-процессуального права. Как полагает адвокат, что подобная ситуация сложилась в том числе из-за того, что актуальная российская практика пока не знает случаев привлечения к ответственности следователей, судей или прокуроров за заведомо незаконное заключение или содержание под стражей по статье 301 УК РФ.

Для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию в части незаконного заключения под стражу и иных вопросах, связанных с давлением на бизнес, необходимо менять федеральное законодательство, уверен Алексей Новиков. Также нужно ужесточить возможную ответственность для должностных лиц, уполномоченных принимать подобные процессуальные решения. Порой лишь риск быть привлеченным к ответственности может убедить их пересмотреть свои взгляды на те или иные действия.

Необходим системный подход к защите бизнеса

Основные проблемы связаны не с нехваткой каких-то законов или распоряжений президента, а с тем, как применяются действующие нормы, признал в комментарии «Эксперту» председатель коллегии адвокатов «Вашъ Юридический поверенный» Константин Трапаидзе. Так, главная проблема в том, что суды фиксируют противоправные действия и выносят приговоры по делам, в которых фактически нет оснований для уголовного преследования.

Инициация же уголовного преследования в России практически всегда приводит к вынесению обвинительного приговора, оправдательных в существующей системе суды почти не выносят. Соответственно, указывает юрист, при таких недостатках правоохранительной системы предприниматели не могут чувствовать себя защищенными от уголовного преследования, так как силовое давление нередко используется в разного рода экономических конфликтах.

Экспертный центр «Деловой России» по уголовно правовой политике и исполнению судебных актов также фиксирует проблематику необоснованного уголовного преследования бизнеса. Согласно проведенному опросу, более 50% респондентов сталкивались с проблемами силового давления. В частности, остро стоит вопрос отказа в возбуждении уголовных дел, если в отношении предпринимателей или их компаний были совершены противоправные действия, рассказал «Эксперту» член Генерального совета организации, руководитель Экспертного центра Екатерина Авдеева.

По ее словам, на сегодняшний день в законодательстве отсутствуют некоторые определения, которые так необходимы для единообразного применения уголовного законодательства в части защиты предпринимателей и соблюдения гарантий, предусмотренных для этой категории лиц. Например, правоприменители сталкиваются с «усеченным» определением сферы предпринимательской деятельности, что нередко приводит к квалификации преступлений, свершенных в экономической сфере, по общеуголовным составам.

Кроме того, продолжила Екатерина Авдеева, обращения свидетельствуют о сложностях в выявлении и расследовании так называемого рейдерства, то есть использования гражданско-правовых механизмов для банкротства компании и последующего «недружественного» захвата.

Одной из важных предпосылок необоснованного уголовного давления на бизнес, с одной стороны, является предвзятое отношение следователей. С другой — не в полной мере сформированный вектор правового поведения самих предпринимателей после пережитков криминальных 1990-х годов. Сравнительно небольшой период рыночной экономики и развития предпринимательства после плановой экономической модели не позволил пока в должной мере сформировать вектор правового поведения предпринимательства, который учитывал бы все требования со стороны регуляторики и нормального гражданского оборота, предусматривал должный уровень правовой грамотности.

По словам Екатерина Авдеевой, часто, несмотря на достаточно большое количество институтов защиты, имеет место дублирование функций и увеличение нагрузки на прокуратуру, в которую и попадает подавляющее число жалоб.

Для решения проблемы силового давления на бизнес требуется централизованная система организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, которая бы позволила вырабатывать консолидированную позицию и законодательные инициативы, а также координировать единообразное направление правозащитного потенциала всех органов, в том числе правоохранительных. Важно, отметила Екатерина Авдеева, что предприниматели выполняют социально-значимые функции, и сегодня на них возлагаются дополнительные задачи, связанные с решением глобальных вопросов и вызовов, стоящих перед экономикой.

В этой связи критически важно обеспечить защищенность бизнеса, что окажет колоссальный эффект на экономический суверенитет государства, усиление и развитие отечественной экономики. Именно системный подход позволит не точечно «латать» законодательство, а принимать комплексные меры. При этом важно рассмотреть вопрос включения организации защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений в состав уголовно-правовой политики, заключила эксперт.