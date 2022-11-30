Европе не оставили выбора: с дефицитом газа можно справиться только одним способом

Международное энергетическое агентство (МЭА) назвало нынешний глобальный энергетический кризис «беспрецедентным» как по масштабам, так и по сложности, а также спрогнозировало низкое предложение энергоносителей и электроэнергии и неопределенность на рынках как минимум до 2023 года. Крупнейшие энергетические компании в целом соглашаются с таким прогнозом. Франческо Стараче, глава итальянской энергетической компании Enel, занимающейся производством и распределением газа и электроэнергии, поделился своим прогнозом на международной конференции, проходящей в Лондоне.

«Весь год обстановка была крайне бурной,- заявил Стараче в интервью CNBC.- Конечно, она может немного измениться, но нас ждет как минимум один-два года крайней волатильности на энергетических рынках».

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Свой прогноз Франческо Стараче сделал в тот самый момент, когда в северных странах начинается отопительный сезон, т.е. в период наибольшего потребления энергии и сильной уязвимости рынков. Энергетический кризис уже привел к веерным отключениям электроэнергии в ряде стран, например, в Пакистане и Бангладеш, а также заставил энергоемкие отрасли промышленности сокращать производство. Однако сильные страхи европейцев, что они замерзнут зимой, пока не оправдываются благодаря аномальной теплой осени и наполненным несмотря на сокращение поставок газа из России подземным газовым хранилищам.

К сожалению для европейцев, из-за нестабильности, которая сохранится на энергетических рынках в обозримом будущем, энергетический кризис на континенте весной 2023 года не закончится. Объяснений этому несколько, но главные: продолжающееся сокращение поставок российских энергоносителей в Европу и неизбежный рост спроса на энергоносители в Китае, где он сейчас низкий из-за локдаунов, вызванных вспышкой коронавирусной пандемии.

Стараче подчеркнул, что эту зиму Европа, скорее всего, переживет без особых эксцессов, но утверждать то же самое относительно следующей зимы, т.е. зимы 2023-24 годов, нельзя.

«Думаю, мы переживем зиму благодаря запасам (газа), которые мы заготовили,- объяснил он.- Затем нам придется наполнять хранилища к следующей зиме, но уже без российского газа. Здесь следует помнить, что в 22-м году, хотя газа из России поставлялось все меньше и меньше, но он все же был. Для того, чтобы нормально пережить и следующую (2023-24) зиму, необходимо, чтобы произошло очень много (нужных) событий».

По прогнозу МЭА, поставки российского газа в Европу к следующему году могут еще вдвое сократиться от нынешнего уровня и даже вполне могут полностью прекратиться. МЭА также предупреждает в связи с этим, что подготовка к следующей зиме может сильно осложниться.

По мнению Франческо Стараче, единственным долговременным решением проблемы для континента и других регионов и стран, которые столкнутся с подобной ситуацией, является снижение потребления газа и электроэнергии. Глава одной из крупнейших в Европе энергетических компаний считает экономию энергии «главной борьбой», на которой придется сосредоточиться континенту в 2023 году.

Члены Евросоюза договорились в сентябре добровольно снизить потребление электроэнергии к марту 23-го года на 10%, а также дополнительно еще на 5% в пиковое время дня. Увы, пишет Fortune, экономить электричество европейцам, похоже, придется долго.

С другой стороны, энергетический кризис представляет для Европы уникальную возможность, по словам Татьяны Митровой из Центра глобальной политики в энергетике при Колумбийском университете, полностью изменить свое отношение к энергетике.

«Эти привычки в любом случае придется менять, если мы серьезно настроены относительно борьбы с глобальным потеплением,- говорит она.- Сейчас эти перемены станут вынужденными из-за огромных счетов за электроэнергию».

С Митровой в целом соглашается и Франческо Стараче. К примеру, он говорил, правда, раньше, в сентябре, что использовать газ для производства электроэнергии глупо.

«Надеюсь, мы наконец поняли, как сильно «подсели» на газ, насколько глупа эта зависимость и как мы можем от нее избавиться,- заявил глава Enel.- Экономика может работать значительно лучше, чем все думают, если зависимость от ископаемых видов топлива уменьшится».