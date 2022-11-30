У Европы возникла «неожиданная» проблема при отказе от российского газа

Итальянского экономиста и политика Ирен Тинагли хорошо знают в Европе. Достаточно сказать, что она уже почти четыре года возглавляет Комитет по экономическим и денежно-кредитным вопросам в Европейском парламенте. В интервью Bloomberg News Ирен Тинагли рассказала, что выделенных Еврокомиссией ресурсов недостаточно «для реального решения проблемы обеспечения энергетической безопасности континента и избавления от энергетической бедности». Она также уверена, что не обойтись без выделения дополнительных средств ведомством Урсулы фон дер Ляйен.

В Комитете Ирен Тинагли сейчас энергично обсуждаптся программа Repower EU по отказу Европы от российских энергоносителей. Законодатели предлагают потратить на эти цели дополнительно 220 млрд евро, оставшиеся в фонде восстановления после пандемии, и 20 млрд евро субсидий. Эти деньги должны пойти на усиление энергетической инфраструктуры континента. В первую очередь, речь идет о развитии «зеленой» энергетики, т.е. энергетики, в основе которой не ископаемые виды топлива, к которым относится и относительно чистый природный газ, а возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая, атомная и так далее).