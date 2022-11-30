Индексацию зарплат бюджетников проведут уже в январе 2023 года

Президент РФ Владимир Путин поручил провести индексацию зарплат работников бюджетной сферы уже в январе 2023 года.

«Цены заметно выросли. Как уже сказал, зарплаты по экономике в целом хотя бы в номинальную прибавляют, поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников», — заявил глава государства в ходе совещания с членами правительства.

По словам Путина, в начале года необходимо также оказать финансовую помощь нуждающимся в ней регионам.

Ранее сегодня Совет Федерации одобрил закон о бюджете РФ на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов, который предусматривает постепенное снижение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП.

Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, уровень зарплаты бюджетников в 2023 году вырастет более чем на 8%. По словам чиновника, такие показатели заложены в федеральном бюджете. Он отметил, что «чуть более опережающими темпами» растут денежные содержания сотрудников правоохранительных органов.