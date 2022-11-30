Мордашов сообщил, что «Северсталь» потеряла более $400 млн из-за санкций

Горно-металлургическая компания «Северсталь» потеряла $400 млн из-за ареста западных счетов и складов.

Об этом рассказал председатель совета директоров компании Алексей Мордашов на пленарном заседании в рамках форума «Российский промышленник», передает «Интерфакс»

«Мы все понимаем, сейчас очень сложно возвращать валютную выручку в страну, отчасти невозможно. Например, мы, "Северсталь", потеряли $400 млн, чуть больше — застряло в Европе, было арестовано в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим до отмены санкций», — сказал он.

Компания и ее основной владелец находятся под блокирующими санкциями США с июня. Весной Алексей Мордашов попал в санкционный список Евросоюза.

Незадолго до начала спецоперации и введения масштабных антироссийских санкций сообщалось, что выручка «Северстали» по итогам 2021 года выросла на 69% по сравнению с 2020-м, достигнув $11,6 млрд. Чистая прибыль компании за прошлый год увеличилась примерно в четыре раза, до $4,01 млрд (в 2020 году — $1,01 млрд). Показатель EBITDA поднялся до $5,98 млрд, показав рост на 147% по сравнению с предшествующим годом ($2,42 млрд); рентабельность по EBITDA составила рекордный 51%.

Отчет компании за третий квартал текущего года говорит о том, что «Северсталь» частично перенастроила сбытовые поставки, перенаправив их на альтернативные рынки. Также металлурги зафиксировали увеличившийся спрос на свою продукцию внутри страны.

Согласно прогнозам компании по итогам 2022 года, ожидается рост спроса на сталь в энергетике на 25%, до 5,5 млн тонн, в то время как в стройсекторе произойдет снижение на 4%, до 32,9 млн тонн. В машиностроении прогнозируется спад на 22%, до 4,5 млн тонн. По данным «Северстали», в целом по итогам января-сентября 2022 года спрос на сталь со стороны энергетического сектора России вырос на 36%, наблюдается рост и в строительстве.