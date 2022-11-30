Нефть: цены зависли на вилке угроз и возможностей

К утру среды, 30 ноября, фьючерсы на нефть марки WTI выросли до 79 долларов за баррель. Они повышаются уже третью сессию подряд – после того, как отраслевой отчет указал на значительное падение запасов нефти в США. При этом приближающаяся встреча ОПЕК+ усилила опасения по поводу дальнейшего сокращения добычи странами, входящими в организацию.

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Ранее данные API показали, что запасы сырой нефти в США упали почти на 8 млн баррелей на прошлой неделе. Падение превысило ожидания снижения на 2,487 млн баррелей, и это после снижения на 4,819 млн баррелей на предыдущей неделе. Встреча ОПЕК+ запланирована на 4 декабря, и на ней, как предполагают участники рынка, вполне может быть принято решение о продолжении сокращения добычи, которое должно уравновесить слабость спроса.

Кстати, что касается спроса: цены на нефть получили поддержку и от новостей о том, что крупнейший в мире импортер сырья Китай усилит вакцинацию пожилых граждан. Давление на власти страны растет, в отдельных регионах КНР наблюдаются протесты граждан, требующих возобновления активной экономической деятельности.

«Объявление последовало за беспрецедентными уличными протестами и стало первым сигналом того, что Пекин может рассмотреть ослабление драконовских мер по контролю за распространением коронавируса. Перспектива нормализации ситуации в крупнейшем импортере нефти в мире привела к росту цен на нефть, ставшему первым существенным восстановлением за последние две недели», – передает Finmarket слова старшего аналитика ActivTrades Рикардо Эвангелисты.

Поляки хотят российскую нефть даром

Цены на нефть остаются под давлением с прошлой недели, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Настроения рынка, по его словам, формирует сочетание негативных факторов, в числе которых перспективы рецессии в 2023 году, возможный низкий потолок цен на нефть и карантины из-за COVID-19 в Китае.



В начале недели правительство ЕС, правда, в очередной раз не смогло договориться по потолку цен. Камнем преткновения является позиция Польши. G7 предлагает установить предельный уровень 65–70 долл., но Польша и другие прибалтийские страны считают эту цену слишком высокой, настаивая на потолке в районе 30 долл. Если к 5 декабря консенсуса достичь не удастся, то под угрозой окажется весь морской экспорт нефти из России, полагает аналитик.

Заметим, правда, что не все эксперты столь пессимистичны. Многие считают, что наличие «серого» нефтеналивного флота и страховых компаний, не связанных напрямую со странами, инициирующими ценовой потолок, способны в значительной мере нивелировать эту проблему.



Помимо потолка цен, внимание рынка сфокусировано на политике ОПЕК+. Источники СМИ дают разнонаправленные сигналы, очерчивая диапазон возможных опций от статус-кво до нового раунда сокращения добычи, продолжает Галактионов. С учетом негатива, считает он, сокращение добычи выглядит необходимой мерой для поддержки котировок. Если альянс примет решение ничего не менять, то цены могут продолжить спуск и уйти ниже 80 долл. за баррель, прогнозирует эксперт, а это вряд ли отвечает интересам нефтедобывающих стран.

Волатильность в условиях неопределенности

Текущая неделя для рынка нефти выдалась волатильной: цены на сорт Brent проваливались до 81 долл. за баррель, после чего восстановились выше 86 долл. и в сейчас находятся на уровне 84,65, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта WTI опускалась к 73,8 долл., после чего восстановилась выше 79 долл. и в настоящее время составляет 78,53.

Динамику цен определяли новости из Китая, где отмечена мощная волна распространения коронавирусной инфекции: там в ответ на жесткое введение карантинов начались протесты населения. Все это привело рынок к ожиданию смягчения политики «нулевой терпимости» и, соответственно, есть все основания ожидать восстановления спроса на нефтепродукты, уверена эксперт.

Впрочем, констатирует Лукичева, хотя китайская экономика показывает явное торможение, это не сказывается на темпах импорта нефти – во всяком случае, пока. Например, на проходящем в Москве четвертом китайско-российском бизнес-форуме глава Роснефти Игорь Сечин сообщил, что экспорт нефти из России в Китай за десять месяцев 2022 года вырос на 9,5% г/г – до 72 млн тонн (для сравнения поставки из Саудовской Аравии составили 73,8 млн тонн). То есть, нынешняя динамика цен определяется в большей степени спекулятивными настроениями и действиями, и не имеет явного отношения к фундаментальным факторам рынка, полагает Лукичева.

Между тем, предложение нефти в мире в ближайшее время может начать изменяться, считает она. Во-первых, США ослабили санкции против Венесуэлы, разрешив компании Chevron возобновить деятельность по добыче в этой стране в ограниченных размерах. Это может добавить рынку около 200 тыс. баррелей в сутки. Но для России важнее то, что это тяжелая нефть из района Мексиканского залива, которая поможет американцам снизить дефицит поставок российской нефти и уменьшить поставки канадской.

Во-вторых, продолжает Лукичева, страны ЕС хотя и не могут пока согласовать уровень предельной стоимости для российской нефти, поставляемой в адрес третьих стран, но эмбарго на покупки с некоторыми исключениями вступит в силу уже с 5 декабря 2022 года. И это тоже добавляет к ситуации свою долю неопределенности.

Наблюдая эту возрастающую неопределенность, Минфин США опубликовал 11 ноября разъяснения по применению правила предельной цены на российскую нефть и исключения из него.

Под санкции не попадает нефть, закупленная до 5 декабря 2022 года и выгруженная до 19 января 2023 года. Индия и Китай смогут закупать неограниченное количество российской нефти по любой цене при условии неиспользования услуг западных компаний по страхованию, финансированию и перевозкам.

Нефтепродукты, произведенные в третьей стране из российской сырой нефти и экспортируемые из этой страны, не будут попадать под санкции, поскольку они не считаются произведенными в России.

При первой продаже российской нефти покупателю на суше с отгрузкой морским транспортом груз подлежит действию правила предельной цены, а перепродажа этой же нефти на суше уже не попадает под это правило.

В связи с европейским эмбарго и введением механизма предельной цены России потребуется переориентировать около 6,1 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Российский, индийский, китайский флоты, а также старые и теневые суда совместно могут перевезти около 5,3 млн баррелей в сутки в 2023 г. Далее их мощности будут увеличиваться.

В результате Оксана Лукичева предполагает нефти в России в первом квартале 2023 года небольшое сокращение добычи – при успешном приспособлении к изменению транспортных потоков (рынок может недосчитаться около 800 тыс. баррелей в сутки). Также вероятен уход российских производителей в сторону увеличения экспорта нефти и снижения производства нефтепродуктов.

На этом фоне встреча ОПЕК+ 4 декабря, в ходе которой может быть принято решение об ответе организации на создающуюся ситуацию, приобретает особое значение.

В связи с создавшейся ситуацией, уверена Оксана Лукичева, ценовая динамика остается сильно зависимой от факторов, нерыночного характера. В результате этого волатильность на рынке нефти останется крайне высокой, а цены будут колебаться вблизи текущих уровней до прояснения картины.