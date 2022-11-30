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В ФРС проговорились про будущий год, но еще не конца

Глеб Баранов
30 ноября 2022, 11:26

Вчера Nasdaq Composite падал третьи торги подряд, а доходность казначейских облигаций росла самыми высокими темпами за последние недели. После «ястребиных» заявлений чиновников ФРС рынки с тревогой ждали сегодняшних слов ее председателя.

Seth Wenig/AP/TASS