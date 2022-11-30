Открывшись во вторник в плюсе по основным индексам, американский фондовый рынок быстро возобновил дрейф вниз, поддерживаемый продолжающимися продажами технологических акций. Он шел вяло и на небольших объемах, что неудивительно: основные события ожидались только сегодня. Но предчувствия были нехорошими.
Еще накануне чиновники ФРС приоткрыли завесу тайны над денежно-кредитной политикой следующего года, дав понять, что ее смягчения лучше не ждать. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, в частности, заявил, что ФРС, вероятно, потребуется удерживать ставку выше 5% до 2024 года. При этом он отметил, что рынок недооценивает то, насколько агрессивнее регулятору, возможно, придется вести ее подъем.
В ФРС проговорились про будущий год, но еще не конца
Вчера Nasdaq Composite падал третьи торги подряд, а доходность казначейских облигаций росла самыми высокими темпами за последние недели. После «ястребиных» заявлений чиновников ФРС рынки с тревогой ждали сегодняшних слов ее председателя.
Открывшись во вторник в плюсе по основным индексам, американский фондовый рынок быстро возобновил дрейф вниз, поддерживаемый продолжающимися продажами технологических акций. Он шел вяло и на небольших объемах, что неудивительно: основные события ожидались только сегодня. Но предчувствия были нехорошими.
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