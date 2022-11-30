ОЭЗ Москвы будет сотрудничать со свободными экономическими зонами Армении

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» договорилась о сотрудничестве с двумя свободными экономическими зонами (СЭЗ) Армении — «Альянс» и «Мегри». Об этом сообщил 1 декабря руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Компании, открывшие производства на территориях новых партнеров, смогут обмениваться информацией и участвовать в совместных проектах.

«Обмен лучшими практиками на межгосударственном уровне придаст дополнительный импульс к развитию инфраструктурных площадок и привлечению инвестиций. Для резидентов столичной ОЭЗ это возможность нарастить объемы экспортируемой продукции и выйти на новые рынки», — подчеркнул Владислав Овчинский.

Кроме того, сотрудничество позволит сформировать комфортные условия для работы и кооперации между российскими и армянскими предприятиями. «ОЭЗ Москвы готова укреплять международное сотрудничество для повышения востребованности высоких технологий и внедрения новейших решений», — отметил генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев. По его оценке, многолетний опыт развития наукоемких производств послужит хорошей базой для выстраивания взаимного диалога.

Напомним, технополис «Москва» занимает пять территорий общей площадью более 223 га. Объем средств, которые инвесторы вложили в локализацию производств в ОЭЗ столицы, первышает 87 млрд рублей. По официальным данным, статус резидента имеет 91 компания.

СЭЗ «Альянс» это первая территория такого типа в Армении, созданная в 2013 году. Там работают производства из таких отраслей, как IT, электроника, точная инженерия, биотехнологии. Многие из компаний специализируются на выпуске продукции, замещающей импорт, и владеют значительным опытом в этом направлении.

СЭЗ «Мегри», открытая в 2017 году, сегодня имеет самый большой охват по отраслям в Армении. Ее резиденты не только промышленники и разработчики, но также занимаются сельским хозяйством, поставками электроэнергии, оказывают услуги в сфере транспорта, туризма, развлечений и отдыха. Их продукцию в будущем планируется направлять на рынки Ближнего Востока.