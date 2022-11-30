На батареи противника обрушится «Торнадо»

Формирование государственного оборонного заказа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов было сегодня рассмотрено на заседания коллегии Министерства обороны под председательством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.
Глава Минобороны заявил, что в результате проведения специальной военной операции и частичной мобилизации требования к госзаказу возросли на всех уровнях контроля и исполнения. При этом в 2022 году была оптимизирована реализация действующих и заключенных госконтрактов, в полном объеме обеспечено их авансирование.
«На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%. В следующем году, с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств, объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в полтора раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%», — указал Сергей Шойгу в ходе коллегии.
Стоит отметить, что задачу уточнить гособоронзаказ в конце октября на Координационном совета при Правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ поставил премьер-министр Михаил Мишустин. Он тогда акцентировал внимание членов кабмина на том, что завершить подготовку соответствующих целевых заданий по ключевым направлениям нужно в самые короткие сроки, предельно точно оценив реальные потребности армии и сопоставив их с текущими возможностями предприятий оборонно-промышленного комплекса и прочих отраслей экономики. «От этого зависят жизни тех, кто находится сегодня на передовой», — подчеркнул тогда глава кабмина.
Похоже, что данная работа была проведена примерно за месяц. Естественно, конкретные статьи государственных расходов на нужды армии являются закрытыми. Однако рост финансового обеспечения гособоронзаказа на 50%, очевидно, связан с увеличением производства некоторых видов вооружений и боеприпасов, а также усилением материально-технического снабжения войск прочей необходимой продукцией российской оборонки.
Сергей Шойгу, между тем, на коллегии отметил, что в настоящее время важно сохранить максимально возможный объем производства, организовать опережающие поставки в войска. Кроме того, необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции. В данном контексте особое внимание министр обороны обратил на развитие ракетных войск и артиллерии с учетом опыта, полученного в ходе СВО, поскольку эффективное огневое поражение противника — важная составляющая успеха боевых действий.
По словам главы оборонного ведомства, в ходе спецоперации тестируются новые способы боевого применения артиллерийских и ракетных систем. Прежде всего, это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения, произведенные отечественным ОПК.
Сергей Шойгу также добавил, что идет процесс совершенствования способов контрбатарейной борьбы, которая является одной из основных задач огневого поражения противника. К ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы «Торнадо-С» и артиллерийские системы большой мощности «Малка». Это позволяет эффективно поражать в том числе и иностранные реактивные и артиллерийские системы.
Напомним, что семейство РСЗО «Торнадо» разработано в России специалистами тульского ФГУП ГНПП «Сплав» и производится на «Мотовилихинских заводах» (входят в «Ростех») в Перми. По информации пресс-службы госкорпорации, в рамках выполнения гособоронзаказа очередная партия «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» была отправлена в войска в текущем месяце.
«Торнадо-С», являющаяся новой версией РСЗО «Смерч», оснащается высокоточными снарядами и превосходит предшественника по дальности и точности стрельбы. Ее ключевой особенностью является автоматизированная система управления наведением и огнем, позволяющая одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели. Как сообщало агентство ТАСС, применение новой системы значительно увеличивает точность стрельбы и сокращает время развертывания комплекса из походного положения в боевое.
РСЗО состоит из реактивных снарядов и трех машин: боевой (с пусковой установкой), транспортно-заряжающей и командной, откуда происходит управление огнем с помощью бортового компьютера. Покидать машину во время залпов экипажу не нужно. Оператор управляет стрельбой с помощью пульта. Шасси для «Торнадо-С» — 8-колесный полноприводный внедорожный тягач с полутораметровыми колесами.
Самоходная артиллерийская установкам 2С7М «Малка», разработанная еще в 80-х годах ХХ века на ленинградском Кировском заводе и производимая в наши дни АО «Уралтрансмаш» (также входит в «Ростех»), представляет собой модернизированный вариант системы 2С7 «Пион». Это САУ калибром 203 мм, до сих пор считающаяся одной из самых мощных в мире. Основное ее предназначение — поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
«Модернизация улучшила все основные характеристики, в том числе маневренность, подвижность, командную управляемость. Самоходные пушки “Малка” успешно прошли полный цикл испытаний перед отправкой заказчику», — цитирует сайт «Ростеха» генерального директора АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров. По данным RT, САУ может вести огонь осколочно-фугасными, кассетными и бетонобойными боеприпасами, а также разработанными для неё еще в 1977 году ядерными зарядами.
Кстати, и «Торнадо-С», и «Малка» могут наводиться на цели при помощи отечественных беспилотников, а первая система — и с участием ГЛОНАСС.