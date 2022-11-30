На батареи противника обрушится «Торнадо»

Формирование государственного оборонного заказа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов было сегодня рассмотрено на заседания коллегии Министерства обороны под председательством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.

Глава Минобороны заявил, что в результате проведения специальной военной операции и частичной мобилизации требования к госзаказу возросли на всех уровнях контроля и исполнения. При этом в 2022 году была оптимизирована реализация действующих и заключенных госконтрактов, в полном объеме обеспечено их авансирование.

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«На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%. В следующем году, с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств, объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в полтора раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%», — указал Сергей Шойгу в ходе коллегии.

Стоит отметить, что задачу уточнить гособоронзаказ в конце октября на Координационном совета при Правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ поставил премьер-министр Михаил Мишустин. Он тогда акцентировал внимание членов кабмина на том, что завершить подготовку соответствующих целевых заданий по ключевым направлениям нужно в самые короткие сроки, предельно точно оценив реальные потребности армии и сопоставив их с текущими возможностями предприятий оборонно-промышленного комплекса и прочих отраслей экономики. «От этого зависят жизни тех, кто находится сегодня на передовой», — подчеркнул тогда глава кабмина.

Похоже, что данная работа была проведена примерно за месяц. Естественно, конкретные статьи государственных расходов на нужды армии являются закрытыми. Однако рост финансового обеспечения гособоронзаказа на 50%, очевидно, связан с увеличением производства некоторых видов вооружений и боеприпасов, а также усилением материально-технического снабжения войск прочей необходимой продукцией российской оборонки.

Сергей Шойгу, между тем, на коллегии отметил, что в настоящее время важно сохранить максимально возможный объем производства, организовать опережающие поставки в войска. Кроме того, необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции. В данном контексте особое внимание министр обороны обратил на развитие ракетных войск и артиллерии с учетом опыта, полученного в ходе СВО, поскольку эффективное огневое поражение противника — важная составляющая успеха боевых действий.

По словам главы оборонного ведомства, в ходе спецоперации тестируются новые способы боевого применения артиллерийских и ракетных систем. Прежде всего, это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения, произведенные отечественным ОПК.

Сергей Шойгу также добавил, что идет процесс совершенствования способов контрбатарейной борьбы, которая является одной из основных задач огневого поражения противника. К ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы «Торнадо-С» и артиллерийские системы большой мощности «Малка». Это позволяет эффективно поражать в том числе и иностранные реактивные и артиллерийские системы.

Напомним, что семейство РСЗО «Торнадо» разработано в России специалистами тульского ФГУП ГНПП «Сплав» и производится на «Мотовилихинских заводах» (входят в «Ростех») в Перми. По информации пресс-службы госкорпорации, в рамках выполнения гособоронзаказа очередная партия «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» была отправлена в войска в текущем месяце.

«Торнадо-С», являющаяся новой версией РСЗО «Смерч», оснащается высокоточными снарядами и превосходит предшественника по дальности и точности стрельбы. Ее ключевой особенностью является автоматизированная система управления наведением и огнем, позволяющая одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели. Как сообщало агентство ТАСС, применение новой системы значительно увеличивает точность стрельбы и сокращает время развертывания комплекса из походного положения в боевое.

РСЗО состоит из реактивных снарядов и трех машин: боевой (с пусковой установкой), транспортно-заряжающей и командной, откуда происходит управление огнем с помощью бортового компьютера. Покидать машину во время залпов экипажу не нужно. Оператор управляет стрельбой с помощью пульта. Шасси для «Торнадо-С» — 8-колесный полноприводный внедорожный тягач с полутораметровыми колесами.

Самоходная артиллерийская установкам 2С7М «Малка», разработанная еще в 80-х годах ХХ века на ленинградском Кировском заводе и производимая в наши дни АО «Уралтрансмаш» (также входит в «Ростех»), представляет собой модернизированный вариант системы 2С7 «Пион». Это САУ калибром 203 мм, до сих пор считающаяся одной из самых мощных в мире. Основное ее предназначение — поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.

«Модернизация улучшила все основные характеристики, в том числе маневренность, подвижность, командную управляемость. Самоходные пушки “Малка” успешно прошли полный цикл испытаний перед отправкой заказчику», — цитирует сайт «Ростеха» генерального директора АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров. По данным RT, САУ может вести огонь осколочно-фугасными, кассетными и бетонобойными боеприпасами, а также разработанными для неё еще в 1977 году ядерными зарядами.

Кстати, и «Торнадо-С», и «Малка» могут наводиться на цели при помощи отечественных беспилотников, а первая система — и с участием ГЛОНАСС.