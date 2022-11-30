Путин указал на позитивную динамику в снижении уровня бедности в России

Уровень бедности в России по результатам третьего квартала 2022 года составил 10,5%.

Об этом на совещании с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

Глава государства констатировал, что нынешние темпы снижения уровня бедности отстают от показателя того же квартала прошлого года (11%). Вместе с тем президент указал на позитивную динамику на фоне сложившихся непростых условий.

«Снижение, действительно, небольшое, но важно, что в нынешней непростой экономической ситуации такая определенная позитивная динамика есть. Ее надо сохранять», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что благодаря поддержке государства доходы наименее обеспеченных 10% населения растут: по сравнению с третьим кварталом 2021 года они увеличились на 27,8%.