Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за штормового ветера

Керченская паромная переправа в настоящий момент не работает из-за шквалистого ветра и шторма.

Об этом информирует пресс-служба Минтранса РФ.

«Ввиду неблагоприятных погодных условий в период с 29 по 30 ноября паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в проливе действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера среды в регионе будет дуть ветер со скоростью 12-17 м/с, местами с порывами до 20 м/с.

Напомним, после диверсии, произошедшей 8 октября, временно закрыта автомобильная часть Крымского моста. Грузовой транспорт, направляющийся в Крым, может попасть на полуостров тремя способами: по альтернативному наземному маршруту через присоединенные к РФ территории, с перегрузкой на железнодорожный транспорт и через Керченскую паромную переправу.