Развитие искуственного интеллекта в промышленности обсудили в Москве

Московские промышленники уже несколько лет используют технологии на основе искусственного интеллекта на своих производствах. Такие решения позволяют им улучшить эффективность работы предприятий и их продукции. Сегодня перед Московской технической школой поставили задачу подготовить специслиатов, которые будут способны применять все возможности искусственного интеллекта на заводах столицы. Об этом сообщила 30 ноября заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Дарья Степанова.

Она напомнила, что в числе крупнейших таких уже реализованных проектов, — машинное обучение или компьютерное зрение. «В июне этого года было запущено третье направление Московской технической школы — "Искусственный интеллект в промышленности". Мы поставили задачу подготовить высококвалифицированных специалистов, способных взаимодействовать с искусственным интеллектом и эффективно применять его на производственных площадках», — сказала Дарья Степанова в рамках конференции «Искусственный интеллект в промышленности: вызовы и возможности для развития кадрового потенциала».

Образовательными партнерами этот проекта стали ведущие вузы столицы: МГТУ им. Баумана, Московский технический университет связи и информатики, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», РЭУ им. Плеханова, ВШЭ и МФТИ.

Так, в МИФИ разработали курсы дополнительного профессионального образования по искусственному интеллекту, позволяющие повышать квалификацию специалистов московских компаний в этой области, — отметил директор Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Валентин Климов. Новые знания и компетенции позволяют сотрудникам этих компаний внедрять ИИ-решения на базе лучших мировых практик, подчеркнул он. В числе актуальных направлений — предиктивная аналитика, которую начинают широко использовать в промышленности: она значительно повышает эффективность производства и помогает предотвращать серьезные аварии.

У искусственного интеллекта большой потенциал для применения практически во всех отраслях промышленности, считает замдиректора центра искусственного интеллекта МГТУ им. Н.Э. Баумана Маргарита Стоянова. Специалисты вуза разработали платформу «ГосИИ» на основе технологий искусственного интеллекта. Она объединила в себе все действующие в стране ИИ-сервисы, что повышает эффективность обработки больших данных, сказала Степанова. «В рамках совместного проекта с Московской технической школой мы планируем запустить курсы по внедрению системы искусственного интеллекта для мониторинга объектов инфраструктуры. Перспективными направлениями для повышения квалификации станут программирование, цифровой маркетинг и управление проектами в IT-сфере», — добавила она.

Технологии, основанные на искусственном интеллекте, становятся ключевым элементом цифровой трансформации, подчеркнул руководитель центра индустриальных партнерств ФПМИ при МФТИ Денис Айвазов. «Вместе с тем инженеры должны обладать базовыми знаниями, в том числе по математическому анализу, теории вероятности, математической статистике, линейной алгебре и дискретной математике. Это неотъемлемая часть учебного процесса», — добавил он.

Московскую техническую школу власти Москвы запустили в 2021 году. Цель проекта — повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями. Всего запланировано 8 направлений для обучения, включая аддитивные технологии, робототехнику, цифровых двойников, беспилотный транспорт.