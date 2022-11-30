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Российский рынок акций: пружина сжимается…

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
30 ноября 2022, 19:47

Российский рынок акций потихоньку сползает вниз в отсутствие идей для инвестирования. Но низкая волатильность торгов часто становится предвестником сильного последующего движения

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