Российский рынок акций продолжил начатое утром плавное снижение. При этом внешний фон в течение дня улучшался: нефть, например, к нашему закрытию подорожала на 3,5%, уйдя выше $87 за баррель. Но отечественные инвесторы не стали на этом активно покупать, прекрасно понимая, что очень многое для рублевых активов в ближайшие пару месяцев будет зависеть от уровня потолка цен на российскую нефть, который Запад никак не может утвердить.
Российский рынок акций: пружина сжимается…
Российский рынок акций потихоньку сползает вниз в отсутствие идей для инвестирования. Но низкая волатильность торгов часто становится предвестником сильного последующего движения
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