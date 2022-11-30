Российские и китайские стратегические самолеты провели патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями

Российские и китайские стратегические самолеты провели многочасовое патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что продолжительность полета российских ракетоносцев составила около восьми часов.

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств», — рассказали в Минобороны. Там подчеркнули, что Россия и Китай действовали строго в соответствии с предписаниями международного права. «Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено», — указывается в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в КНР и китайских самолетов на аэродроме на территории РФ.