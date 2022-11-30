«Щелкунчик» в Кремле: к 130-летию великого балета

8 и 19 ДЕКАБРЯ, 14 ЯНВАРЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

8, 19 декабря и 14 января в Кремле покажут «Щелкунчик» - самый исполняемый и самый новогодний балет в мире. «Щелкунчику» 130 лет – в декабре 2022 года он отмечает юбилей. Впервые зрители увидели великий балет Петра Ильича Чайковского (либретто Мариуса Петипа, постановка Льва Иванова) 18 декабря 1892 года в Мариинском театре. Надо сказать, что тогда реакция публики была неоднозначной. Сегодня же без спектакля на музыку Чайковского не обходятся Новый год и Рождество практически ни в одной стране мира.

Традиционно показывает «Щелкунчика» в новогодние праздники и театр «Кремлевский балет». Постановка народного артиста России Андрея Петрова тоже скоро отметит юбилей – уже без малого тридцать лет, с 1993 года, спектакль идет в Кремле с неизменным аншлагом. За это время его посмотрели более полутора миллионов зрителей. И можно смело утверждать, что именно благодаря кремлёвскому «Щелкунчику» несколько поколений москвичей познакомились с искусством классической хореографии.

Сказочной красоты декорации весом в тонну, полторы сотни фантазийных костюмов, танец Феи Драже под звучание диковинного инструмента челесты, «Вальс снежинок» и «Вальс цветов», и, конечно же, волнующее предвкушение чуда - вот классический рецепт любимого новогоднего блюда под названием «Щелкунчик». У кремлёвской версии знаменитого произведения - свои секретные ингредиенты. Так, «мягкие декорации» создают многомерность, сказочное пространство под елкой и воздушные горизонты страны сладостей. А еще в создании постановки принимал участие легендарный иллюзионист Игорь Кио. Он придумал трюки с подарочными коробками, в которых Дроссельмейер приносит детям подарки. Войдя в такую волшебную коробку, герои исчезают бесследно и…. материализуются уже на другой стороне сцены. Или же вместо одного персонажа перед изумленными зрителями возникает совершенно другой.

- Для меня всегда лучшей была постановка Юрия Григоровича, - рассказывает художественный руководитель – главный балетмейстер театра «Кремлёвский балет» Андрей Петров, - и я сам в ней танцевал. Но вот в 1993 году наш импресарио попросил «Щелкунчика» для гастролей. И я поставил спектакль. Пригласил Игоря Эмильевича Кио, чтобы он помог найти оригинальное сценическое решение. И так случилось, что поездка отменилась, а спектакль вошел в репертуар театра. Только на этой сцене мы показали его больше 300 раз, гастроли я даже не считаю. У нас всегда были аншлаги. Я заходил в зал и не мог найти свободное место, надо было либо уходить, либо просить кого-то принести стул…

По словам хореографа, к каждому сезону в постановку вносится что-то новое - чтобы спектакль не «застывал». «Щелкунчик» Андрея Петрова – это история не только о новогодних чудесах, но и о взрослении, победе над своими страхами, зарождении первой любви. Главную женскую партию в нем танцуют самые очаровательные прима-балерины «Кремлевского балета»: Олеся Росланова, Дарья Бочкова, Александра Криса и заслуженная артистка РФ Екатерина Первушина. В главной мужской роли на сцену выходят элегантный, харизматичный премьер труппы Даниил Росланов, обладающий великолепной техникой танца и незаурядным артистизмом, заслуженный артист РФ Максим Афанасьев и совсем еще молодой танцовщик Алексей Казанцев, который уже запомнился столичной публике и своим великолепным прыжком, и умением создавать выразительный, по-настоящему глубокий образ. Стоит отметить, что после Рудольфа Нуриева партию Щелкунчика-принца может исполнять только по-настоящему «летучий» премьер – такую планку для этой роли великий артист задал еще в 1967 году.

Традиции встречать Новый год «Щелкунчиком» уже больше века. За свою длинную историю этот балет получил сотни разных прочтений: символистских, минималистичных, «поющих», тех, где Дроссельмейер и его племянник – женщины, с хэппи-эндом и без (в известной постановке Михаила Шемякина Щелкунчика и Мари в конце съедают мыши). Кремлёвский «Щелкунчик» - яркий, зрелищный, волшебный и при этом необыкновенно деликатный в своем отношении к первоисточнику - идеальная постановка для того, чтобы начать свое знакомство с классическим танцем и навсегда влюбиться в него.

Спектакль идет в сопровождении симфонического оркестра радио «Орфей» под управлением его художественного руководителя и главного дирижёра заслуженного артиста РФ Сергея Кондрашева.