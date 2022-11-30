Шойгу рассказал о результатах частичной мобилизации

Свыше 300 тыс. резервистов и добровольцев прошли обучение в рамках частичной мобилизации за два месяца.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«В учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи», — рассказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ.

К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано свыше 100 полигонов в России и Белоруссии, отметил чиновник.

Он заверил, что военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений.

Также Серей Шойгу также рассказал, что гособоронзаказ в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза. Соединения и воинские части постоянной готовности будут обеспечены вооружением и техникой на уровне 97%, отметил министр. Кроме того, он сообщил, что число военных учебных центров при федеральных вузах будет увеличено до 120.

Ранее в Минобороны РФ разъяснили порядок выплат денежного довольствия мобилизованным. Минимальный размер выплат составляет 195 тыс. руб., деньги будут переводить с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц службы. Сумма денежного довольствия мобилизованных состоит из ежемесячной социальной выплаты (158 тыс. руб.) и денежного довольствия, которое зависит от окладов по воинской должности и званию и выслуги лет (минимум 37 тыс. руб.) Социальная выплата в 158 тыс. руб. не облагается подоходным налогом, в отличие от денежного довольствия.