Си Цзиньпин сделал важное заявление по энергетическому сотрудничеству с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к более тесному партнерству с Россией в энергетическом секторе. Примечательно, обращает внимание Oil Price (ОР), что это важное заявление сделано за считанные дни до вступления в силу европейского эмбарго на российскую нефть и ценового потолка на нее, разработанного G7.

«Энергетическое взаимодействие Китая и России является краеугольным камнем практического сотрудничества двух стран, а также служит действенной силой в защиту глобальной энергетической безопасности»,- говорится в послании китайского лидера IV Российско-Китайскому экономическому бизнес-форуму, проходящему в Москве, зачитанном вице-премьером Госсовета КНР Хань Чжэном.

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«Си также подчеркнул, что китайская сторона готова объединиться с Россией, чтобы вместе развивать чистую и зеленую энергетику,- комментирует письмо информационное агентство «Синьхуа».- Китай готов вместе защищать международную энергетическую безопасность экономических связей и цепочек поставок. Это будет новым вкладом в долгосрочное развитие глобального энергетического рынка».

В этом году Китай и Индия стали главными покупателями российской нефти. Москва была вынуждена перенаправить большую часть нефтяных потоков с запада на восток из-за многочисленных европейских санкций и запретов. После 24 февраля Пекин купил у России нефти, газа и угля, по данным Bloomberg, на 60 млрд долларов. Это почти двукратный рост по сравнению с потраченными Китаем за тот же промежуток времени 2021 года 35 млрд долларов.

И Пекин, и Нью-Дели несмотря на давление коллективного Запада во главе с США отказались присоединяться к антироссийским санкциям. Вместо введения ограничений по примеру США и Европы они решили не только продолжить вести дела с Москвой, но и укрепить с ней политические связи. В основе подобной твердости лежит прагматизм и защита собственных, а не российских интересов. Как сообщает все тот же Bloomberg, Китай и Индия очень хорошо экономят на российской нефти, потому что Москва продает им нефть с 40-процентной скидкой.

Правда, пишет ОР, в последние дни появились сообщения, что отдельные китайские трейдеры не торопятся покупать на спотовом рынке российские энергоносители, которые будут отгружаться после 5 декабря, дня вступления в силу эмбарго ЕС и ценового потолка G7 на российскую нефть. Они решили дождаться подробностей по обеим важнейшим для глобального нефтяного рынка инициативам Запада, которые, кстати, до сих пор… неизвестны. Причем, не из-за любви коллективного Запада к конспирологии, а по простой причине - европейские страны никак не договорятся о конкретных размерах ценового потолка. Причина подобной осторожности понятна – нарушение потолка может иметь серьезные негативные последствия для покупателей российской нефти.

Впрочем, Китай уже неоднократно заявлял, что не собирается присоединяться ни к каким ценовым потолкам на российские энергоносители. Так же, как и Россия, уже много раз заявлявшая, что не будет продавать нефть странам, присоединившимся к ценовому потолку.