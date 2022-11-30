Совфед одобрил досрочное освобождение Кудрина от должности председателя Счетной палаты

Члены Совета Федерации проголосовали за освобождение Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты РФ.

Таким образом, сенаторы поддержали представление главы государства, поступившее в верхнюю палату парламента накануне.

Напомним, 29 ноября Алексей Кудрин сообщил, что подал президенту РФ Владимиру Путину заявление об уходе со своего поста.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — написал Кудрин в своем Telegram-канале.

Согласно неофициальной информации, после ухода с поста председателя СП Кудрин займет должность в компании «Яндекс», которая в скором времени будет разделена на российскую и зарубежную структуры.

