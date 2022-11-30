Спрос на ОФЗ вдвое превысил предложение на безлимитных аукционах Минфина

Минфин РФ разместил на безлимитных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 219,561 млрд рублей при суммарном спросе в 492,241 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 52 млрд рублей, облигации с переменным купонным доходом — на 150,9 млрд рублей, а ОФЗ с индексируемым номиналом проданы на 16,7 млрд рублей, следует из информации на сайте Минфина.

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По данным ведомства, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 51,977 млрд рублей при спросе 262,671 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 51,046 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 97,8191% от номинала, что соответствует доходности 10,09% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 97,723% от номинала, что соответствует доходности 10,1% годовых.

На втором безлимитном аукционе, состоявшемся 30 ноября, были проданы флоатеры ОФЗ-ПК выпуска № 29021 с датой погашения 27 ноября 2030 года на общую сумму 150,885 млрд рублей по номиналу при спросе 210,199 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 147,92 млрд рублей при цене отсечения 97,056% от номинала и средневзвешенной цене 97,15% от номинала.

На аукционе по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом № 52004 с датой погашения 17 марта 2032 года в этот день было продано бумаг на сумму 16,699 млрд рублей при спросе 19,371 млрд рублей. Выручка от размещения составила 15,709 млрд рублей при средневзвешенной цене 93,637% от номинала и цене отсечения 93,6% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых.

