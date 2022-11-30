ЦБ отменит ряд послаблений для банков и введет новые меры поддержки

В 2022 году Банк России предоставил кредитным организациям масштабный пакет временных мер поддержки. Послаблениями в разном масштабе пользуются две трети банков, однако большинство из них уже готовы справиться с их отменой, говорится в сообщении ЦБ. При этом регулятор анонсировал новые меры поддержки, банкам, в частности, будет предоставлена рассрочка на 10 лет по созданию резервов на заблокированные активы.

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«Послабления должны своевременно сворачиваться также и для того, чтобы у кредитных организаций сохранялись правильные стимулы к управлению рисками. В связи с этим Банк России планирует с начала 2023 года отменить ряд мер, продлив и частично модифицировав лишь те, в которых сохраняется необходимость, а также дополнительно предусмотреть ряд изменений в регулировании для облегчения признания кредитной организацией возможных потерь и сохранения потенциала кредитования», — сообщили в ЦБ.

В частности, регулятор планирует не продлять возможность фиксации валютных курсов, послабления по несоблюдению лимитов открытых валютных позиций, возможность применять пониженный риск-вес для нормативов концентрации по корпоративным заемщикам, в отношении которых банк существенно (на сумму более 10 млрд рублей) нарастил объем кредитных требований.

При этом регуляторные меры в части формирования резервов продляются и на следующий год. В модифицированном виде сохранится также ограничение на раскрытие финансовой отчетности: с переходом от запрета ее раскрытия к обязательному раскрытию в ограниченном формате с 1 января 2023 года. Право не раскрывать «чувствительную к санкционному риску информацию» будет действовать до 1 июля следующего года, послабления по нормативам ликвидности системно значимых банков — до 31 декабря 2023 года.

Кроме того, Банк России сообщил о новой мере поддержки для банков в части заблокированных активов, которыми они не могут пользоваться из-за наложенных санкций. Регулятор даст кредитным организациям «рассрочку» до конца 2032 года по созданию резервов на возможные потери по таким активам. При этом «рассрочка» не будет предоставляться по прочим активам с ограничениями на использование (еврооблигации, конечными должниками по которым являются российские юрлица, российские государственные еврооблигации и кредиты нерезидентам, выданные в валютах недружественных стран), где предусмотрены альтернативные механизмы возмещения.

«Рассрочка предполагает, что в течение 10 лет кредитные организации должны будут равномерно снижать чистый (то есть за вычетом резервов) объем заблокированных активов. Таким образом, они смогут снизить его либо постепенно резервируя эти активы, либо за счет их урегулирования (например, взаимозачета требований и обязательств, где возможно; выделения таких активов в отдельное юридическое лицо)», — уточнил регулятор.

Кроме того, Банк России готовит решение, которое позволит банкам не ухудшать оценку ссуд заемщиков-военнослужащих и членов их семей для поддержания доступности кредитования для этой категории. Планируется также снижение нагрузки на капитал российских кредитных организаций по краткосрочным (до 90 календарных дней) размещениям в банках в дружественных юрисдикциях и в России, номинированным в «дружественных» валютах.

