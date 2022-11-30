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У Золотого Дракона Nasdaq случился лучший месяц в истории

Глеб Баранов
30 ноября 2022, 00:55

Вчера, вопреки снижению американского рынка, индекс Nasdaq Golden Dragon China, в который входят акции китайских компаний, торгующихся в США, подскочил более чем на 5%. Завершающийся сегодня ноябрь – лучший месяц в его истории

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