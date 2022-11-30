Вчера китайские акции во всем мире бурно росли. На этом фоне рост индексов собственно материкового Китая выглядел даже скромно, хотя Shanghai Composite, Shenzhen Component и CSI 300 прибавили весомые 2,31%, 2,4% и 3,09% соответственно.
У Золотого Дракона Nasdaq случился лучший месяц в истории
Вчера, вопреки снижению американского рынка, индекс Nasdaq Golden Dragon China, в который входят акции китайских компаний, торгующихся в США, подскочил более чем на 5%. Завершающийся сегодня ноябрь – лучший месяц в его истории
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