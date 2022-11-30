У Золотого Дракона Nasdaq случился лучший месяц в истории

Вчера китайские акции во всем мире бурно росли. На этом фоне рост индексов собственно материкового Китая выглядел даже скромно, хотя Shanghai Composite, Shenzhen Component и CSI 300 прибавили весомые 2,31%, 2,4% и 3,09% соответственно.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик