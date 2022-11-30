В Минобороны РФ сообщили о полном освобождении двух населенных пунктов в ДНР

Российские войска взяли под полный контроль пункты Белогоровка и Перше Травня Донецкой народной республики.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населенные пункты Белогоровка и Перше Травня Донецкой народной республики. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей», — рассказал Конашенков.

Он сообщил также, что атаки ВСУ были отражены на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. В районе Днепропетровска уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица», на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы, отметил официальный представитель Минобороны.

Кроме того, в районе Артемовска (ДНР) российскими средствами ПВО сбит украинский штурмовик Су-25, проинформировал Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2589 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6903 танка и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3634 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7424 единицы специальной военной автомобильной техники», — резюмировал он.

