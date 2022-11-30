В Москве запустили поставки компактных фрезерных станков - Овчинский

Московская компания BEAVER technology поставила первую серию компактных фрезерных станков для обработки металла в рамках коммерческого заказа. Предприятие самостоятельно разработало станок, который на 70% состоит из отечественных материалов. Продукция не уступает по качеству зарубежным аналогам и стоит в 1,3-1,5 раза дешевле.

«На смену зарубежным поставщикам оборудования на внутренний рынок выходят новые локальные предприятия, которые создают инновационные и более технологичные продукты. Так, в Москве разработали компактный фрезерный станок с программным управлением, предназначенный для большинства типовых операций по металлообработке. Он может быть использован в аэрокосмической, автомобильной, электронной, медицинской и других отраслях. Запуск серийного производства состоялся в этом году, сейчас начались первые поставки», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Станок более чем на 70% состоит из отечественных материалов и компонентов. Разработка также оснащена бестеневой системой освещения. Основа конструкции спроектирована с помощью генеративного дизайна с использованием технологий искусственного интеллекта. Это позволило получить конструкцию высокой прочности и жесткости, минимальной массы и габаритов.

«Такие свойства позволят обеспечить стабильную работу даже с труднообрабатываемыми материалами на всем жизненном цикле станка. При этом цена устройства на 30-50% ниже, чем у зарубежных аналогов со схожими техническими характеристиками. Таким образом, вместо одного импортного станка можно поставить три или четыре и получить экономическое преимущество по объему производимых деталей», – отметил основатель BEAVER technology Александр Бобрышев.

Производитель сможет выпускать до нескольктх сотен установок ежегодно.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что проблемы из-за ухода иностранных компаний в Москве решены уже практически во всех секторах экономики – по комплектующим, поставщикам и импортозамещению.