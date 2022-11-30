В российском МИДе рассказали об условиях, необходимых для диалога Москвы с Вашингтоном по ДСНВ

Реальный диалог России с США по стратегической стабильности возможен при наличии в Вашингтоне адекватного партнера и только на полностью равноправных началах.

Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«В принципиальном плане мы от диалога никогда не отказывались. Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны. Для этого необходимо дозревание США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши "красные линии" в области безопасности», — подчеркнул дипломат.

Напомним, заседание двусторонней консультативной комиссии «Россия — США» по СНВ-3 должно было пройти в конце ноября — начале декабря в Каире, однако в понедельник, 28 ноября, стало известно, что переговоры отложены по инициативе РФ. Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, для «реального диалога» Вашингтон должен говорить с Москвой на равных и уважать интересы последней.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отмену заседания комиссии по ДНСВ, указала на крайне негативную ситуацию в развитии российско-американских отношений. «На всех направлениях отмечаем высочайший уровень токсичности и враждебности со стороны Вашингтона. В рамках развязанной против нас тотальной гибридной войны практически каждый шаг США применительно к России подчинен патологическому стремлению навредить нашей стране везде, где только возможно», — написала Захарова. Она отметила, что США в рамках Договора о СНВ стремятся «”подправить” установленный им баланс и изменить его в свою пользу».

Шанс на возобновление стратегического диалога с США есть, но только если в Вашингтоне осознают, что нельзя навязывать свои предпочтения и приоритеты, заявил накануне, 29 ноября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В начале августа РФ временно вывела из-под инспекционной деятельности по СНВ свои объекты. В МИДе назвали это вынужденной мерой, вызванной стремлением Вашингтона добиться перезапуска инспекционной деятельности без учета нынешних реалий, при которых Россия фактически лишена права проводить инспекции на территории США из-за санкций.

СНВ-3 был подписан в 2010 году на тот момент президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011-м. В прошлом году президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026-го. Согласно договору, каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Кроме того, договор подразумевает проведение инспекций, однако в 2020 их пришлось приостановить из-за пандемии.