В РЖД рассказали, что ожидают роста перевозок по специальным туристическим маршрутам на 20%

В ОАО «РЖД» рассчитывают, что по итогам в 2022 года по специальным туристическим маршрутам в России будет перевезено около 400 тыс. пассажиров, что на 20% больше, чем годом ранее.

Об этом в ходе форума «PRO//Движение.Туризм» в Екатеринбурге заявил заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Пегов, передает «Интерфакс».

«Так называемые круизные поезда были популярны на территории Советского Союза, тогда это пользовалось большой популярностью. С учетом напряженных отношений по внешним границам мы решили эту практику восстановить», — сообщил Пегов.

По словам замгендиректора РЖД, на сегодняшний день в России функционирует 31 межрегиональный уникальный турмаршрут в 40 регионах.

«Это хороший результат, мы и дальше будет продвигать железнодорожные туристические перевозки. Все больше продвигаемся в регионы», — подчеркнул Пегов.

Как писал «Эксперт», ранее правительство одобрило инвестпрограмму РЖД на 2023 год. По словам министра транспорта Виталия Савельева, план составлен на основе прогноза социально-экономического развития и как таковых задач по развитию инфраструктуры. Снижение погрузки у компании ожидается на уровне 1,2% по сравнению с текущим годом, тарифы должны повыситься, но максимум на 8%. Ожидается, что расходы РЖД в 2023 году составят 2,15 трлн руб. Результат от мероприятий по повышению эффективности оценивается в 47 млрд руб. EBITDA прогнозируется на уровне 637 млрд руб. — на 27% выше, чем в 2022 году.