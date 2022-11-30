VI Форум «Развитие регионов. Лучшее для России»: как бизнес, государство и население страны строят лучшее будущее

Вопрос равномерного улучшения качества жизни населения, независимо от региона, особенно остро стоит в России — самой большой стране в мире. Обеспечение приемлемого уровня жизни для всех граждан является приоритетной задачей. Поэтому Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» ставит своими целями информирование широкой общественности о лучших достижениях в области регионального развития, а также объединение усилий бизнеса, общества и власти для создания лучшего будущего.



В первый день мероприятия пройдет нетворкинг-сессия для гостей и спикеров. Участники смогут найти единомышленников, ближе познакомиться с коллегами, завести интересные знакомства, а также найти новых партнеров для совместных проектов.



Во второй день Форума пройдут несколько сессий с выступлениями спикеров. Сессия «Новая реальность: вызовы или возможности? Развитие импортозамещения как ответ на внешнеполитические изменения» пройдет первой. Эксперты крупнейших компаний, таких как Topfranchise.ru, авиакомпания «Россия», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, Pravo Tech расскажут, как в условиях санкционного давления продолжать развивать свой бизнес, занимая новые ниши; какие инструменты являются эффективными в нынешней ситуации, а что является «слабым звеном».

Вторая сессия будет посвящена устойчивому развитию регионов. Спикеры расскажут про перспективы ESG-банкинга в России, способы увеличения человеческого капитала, место «зеленой экономики» в планах развития России и пути минимизации социальной напряженности в регионах. В числе спикеров — председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин; начальник управления «Интернет-банк» Банка ВТБ Александр Александров; руководитель проектного офиса по устойчивому развитию Торгово-промышленной палаты РФ Анна Цепа.

В завершение Форума состоится церемония награждения лауреатов VI Программы «Развитие регионов. Лучшее для России», награду вручат за лучшие практики и проекты компаниям, работающим во благо России. Ежегодно победителей определяет Экспертный совет, в состав которого входят представители бизнеса и органов власти, в их числе — главы, заместители и министры следующих регионов: Республики Татарстан, Забайкальского края, Республики Северная Осетия-Алания, Смоленской области, Ростовской области, Республики Марий Эл, Республики Адыгея, Новгородская область, Республики Карелия.

Регистрация на Форум доступна по ссылке https://forum.rusregions.top/