Владимир Ефимов: промпроизводство в Москве за 10 месяцев 2022 года выросло на 8,9%

Промышленники Москвы в январе — октябре 2022 года увеличили объем производства на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сообщил 30 ноября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам 10 месяцев этого года московские промышленники выпустили на 8,9% больше продукции, чем за аналогичный период 2021 года. Этому способствовали обрабатывающие предприятия, которые за то же время повысили объем производства на 10,8%», — сказал Владимир Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин связал эти позитивные результаты с процессом замещения импортной продукции. В ходе него растет спрос на товары, произведенные в Москве, что способствует росту объема выпуска, сказал он в интервью «РИА Новости».

По оценке властей столицы, по итогам 10 месяцев в числе лидеров по производству — изготовители одежды. «На данный момент в Москве работают более 200 компаний легкой промышленности. В текущей ситуации, когда иностранные бренды освободили рынок, столичные предприятия получили возможность расширить ассортимент и увеличить производственные мощности», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. В городе также выросло производство продуктов питания, медицинского оборудования и других товаров, важных для жизнедеятельности, добавил он.

Как полагают в мэрии Москвы, на оживление промышленности также влияет антикризисная помощь города. Напомним, инвесторы столицы могут получить льготные инвесткредиты под 3% годовых. В целом же им доступно более 20 мер системной поддержки, включая займы, субсидии и специальные статусы, предоставляющее налоговые преференции.

В числе последних — статус масштабного инвестпроекта (МаИП): получившие его компании могут арендовать у города земельный участок без торгов и построить на нем инновационное или социально значимое производство. Согласно решению Сергея Собянина, с марта 2022 года землю в аренду в рамках МаИП предоставляют по максимально сниженной ставке: 1 рубль в год. Это было сделано, чтобы помочь компаниям снизить затраты и в короткий срок начать серийное производство продукции, нужной городу и стране. По официальным данным, участки на этих условиях уже получили 12 компаний. Они заявили о строительстве пищевых производств, заводов по изготовлению мебели, строительной продукции и других товаров.