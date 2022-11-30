Европа жаждет больше российского газа, но при одном условии

2022 год проходит в Европе под знаком борьбы с зависимостью от российских энергоносителей. Евросоюз перестал покупать у России уголь, 5 декабря вступает в силу европейское эмбарго на российскую нефть, доставляемую по морю. Однако разорвать отношения с третьим важнейшим российским энергоносителем – природным газом ЕС, по крайней мере, пока не в силах. И если роман с трубным газом все же, похоже, близится к завершению, то отношения со сжиженным газом (СПГ) из России у Брюсселя развиваются по восходящей. Достаточно сказать, что за 10 месяцев этого года объединенная Европа купила у России СПГ на 42% больше, чем за тот же промежуток времени прошлого года. Не удивительно, что объем импорта бьет рекорды и в финансовом плане. Ожидается, пишет Bloomberg, что ЕС заплатил за СПГ Москве в январе-сентябре 2022 года 12,5 млрд евро, в 5 (!) раз больше, чем годом ранее.

Резкий рост спроса Франции и Бельгии на российский СПГ позволил России стать в этом году вторым по объемам его поставщиком на северо-запад Европы. Москва сильно уступает США, но существенно опережает Катар, третьего поставщика в Старый Свет.

Статья по теме: Европа купила в этом году на 40% больше российского сжиженного газа

«Поток российского СПГ не ослабевает,- комментирует ситуацию Энн-Софи Корбо из Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете.- Он нам необходим, потому что на глобальном рынке СПГ дефицит. Думаю, большинство европейских стран смотрят на это сквозь пальцы».

Сейчас во всей Европе российский СПГ не покупают лишь Великобритания и страны Балтии. Для сравнения: от российской нефти отказались почти все европейские страны.

Не удивительно и то, что в столь воинственно настроенной по отношению к России Европе никогда даже не рассматривался полный запрет на газ из России. Это, конечно, не значит, что ЕС сидит, сложа руки, и не ищет альтернативных поставщиков. В марте Брюссель обещал снизить в этом году зависимость континента от российского газа на две трети. Ставка в замене «голубого» топлива из России сделана на сжиженный газ. В первую очередь, и США.

В целом сейчас российский газ не дотягивает даже до 10% в газовом балансе Старого Света, хотя в прошлом году его доля превышала треть. Однако доля российского СПГ в европейском СПГ-балансе близка к 50%.

Что касается транспортировки СПГ из России, то он попадает в Европу, в основном, через порты на северо-западе континента. К примеру, поставки российского СПГ в бельгийские порты в январе-октябре выросли более чем вдвое, а во французские – на 60%.

«Мы никогда даже не начинали работать над запретом российского газа,- заявил 25 ноября на брифинге пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер,- и эта позиция не изменилась».

Французский энергетический гигант TotalEnergies SE имеет 20% акций в проекте «Ямал СПГ». Французы после февраля перестали инвестировать в развитие российского газового сектора и продали часть активов в России, но выходить из «Ямала СПГ» не намерены. Свою позицию компания объясняет необходимостью обеспечивать континент газом. Правда, при этом делается оговорка: сотрудничество с Россией будет продолжаться до тех пор, пока оно не нарушает западные санкции. Total, кстати, принадлежат и 19% акций в «Новатэке», который является оператором проекта «Ямал СПГ».

Кстати, глава «Новатэк» Леонид Михельсон заявил в октябре, что нет «хороших» или «плохих» СПГ-проектов в том смысле, что все они – хорошие.

Расширяется сотрудничество Европы, как это ни удивительно, даже с «Газпромом», который не один год снабжал континент трубным газом. Совсем недавно «Газпром» тоже начал отправлять в Европу газовозы с СПГ. Недавно первые корабли со сжиженным газом из российских портов на Балтике прибыли в Грецию.

Конечно, европейских политиков, которые с заслуживающим лучшего применения упорством вводят против России все новые и новые санкции (сейчас, говорят, готовится уже 9-й после февраля пакет антироссийских санкций), такая ситуация не устраивает, но выбора у них нет. Сейчас необходимость пережить предстоящую зиму в явном приоритете.

«Дефицит газа на рынке сохранится, вероятно, как минимум до 2025 года, когда на него начнет поступать новый СПГ (из Катара),- объясняет аналитик Кейт Дуриан из вашингтонского Института арабских государств Персидского залива.- Сомнительно, что в Европе будет найден консенсус относительно санкций, в которые будет входить и российский СПГ».

