За 10 месяцев 2022 года Россия нарастила экспорт агропродукции в азиатские страны на 14%

Согласно предварительной оценке центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, Россия за 10 месяцев текущего года увеличила экспорт продукции АПК в Азию на 14% в стоимостном выражении.

«Отечественный бизнес добился значительного увеличения продаж рыбы и морепродуктов, подсолнечного и рапсового масла, мяса птицы и другой продукции», — указывается в сообщении. Уточняется, что в расчете учтены страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.

Одним из ключевых партнеров России выступает Китай, отмечают авторы отчета: за указанный период в эту страну отправлено на треть (34%) больше сельскохозяйственных и продовольственных товаров, чем за те же 10 месяцев 2021-го. Поясняется, что рост обеспечен, в первую очередь, продажами рапсового масла, которые увеличились в 2,2 раза. На второй позиции находится мороженая рыба, экспорт которой увеличился в 1,8 раза.

Экспорт российской агропродукции в Индию за 10 месяцев вырос в 2,5 раза. Здесь основным движущим фактором стала масложировая отрасль с 300 тыс. тонн подсолнечного и почти 50 тыс. тонн соевого масла.

Среди стран, в несколько раз нарастивших импорт продовольствия из России, попал Афганистан. За 10 месяцев РФ нарастила поставки продукции в эту страну в 2,9 раза. В 9,7 раза увеличился экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки, более чем 120 раз — маргарина. В целом за январь-октябрь экспорт отечественной масложировой продукции в Афганистан год к году удвоился.

Специалисты «Агроэкспорта» ссылаются на исследование Asia Food Challenge Report, по данным которого в 2020 — 2030 годах ожидается двукратный рост расходов азиатских потребителей на продукты питания — до $8 трлн. Это обусловлено увеличением численности населения, доходов, а также европеизацией потребления и урбанизацией, поясняют эксперты.