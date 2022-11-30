Запорожскую АЭС возглавил бывший инженер украинского «Энергоатома»

Запорожскую атомную электростанцию возглавил бывший инженер украинской компании «Энергоатом».

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Новым директором ЗАЭС и первым заместителем гендиректора АО эксплуатирующей организации Запорожской электростанции стал Юрий Алексеевич Черничук, который в системе координат прежнего работодателя, концерна НАЭК занимал позицию главного инженера», — рассказал Карчаа.

Сообщается, что Черничук несколько месяцев играл важную роль в управлении станцией.

По словам советника гендиректора «Росэнергоатома», в настоящий момент на руководящих постах в управлении Запорожской АЭС находятся представители прежнего коллектива, с которыми были заключены соответствующие контракты.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На минувшей неделе ВСУ возобновили удары по Запорожской АЭС после полуторамесячного затишья.

Сейчас два энергоблока станции работают в режиме горячего останова только на подачу тепла для Энергодара. В случае прекращения внешнего энергоснабжения АЭС перейдет на дизельные генераторы, а реакторы переведут в «холодный» режим.