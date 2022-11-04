10 лучших тортов на заказ в Москве - рейтинг кондитерских

Рейтинг кондитерских с лучшими тортами в Москве

Кондитерская Ладушки Mr.Ginger Кондитерская Best-cake AGZAMOV Торты У Палыча ChampaProject Итальянский сад Пушкинъ Kasablanka Injir

В этом году огромное количество москвичей прибегло к заказу тортов и прочих кондитерских изделий. Самые лучшие компании, не нуждающиеся в рекламе, в режиме нон-стоп занимались декором и приготовлением праздничных десертов на детские праздники. Рестораны и кафе, фирменные кондитерские сети открыли свои двери тем, кто любит сладкое. Поэтому был составлен рейтинг ТОП-10 кондитерских Москвы для заказа тортов.

Кондитерская № 1 вот уже 6 лет! Оценки и отзывы в известных поисковиках не дадут Вам обмануться. Атмосфера и обстановка, как на дореволюционных фотокарточках пекарен, веет маленьким волшебством, большое разнообразие креативных и вкусных тортов, лояльные цены на торты, о качестве даже не нужно говорить. Постоянные покупатели в магазине - это показатель.

Есть собственная доставка и сайт. В каталоге можно выбрать вариант для себя и заказать десерт прямо к чаепитию. В кондитерской «Ладушки» художники могут оформить готовые варианты тортов, и Вам не придется долго ждать «свой уникальный шедевр». Чтобы заказать доставку в Москве, достаточно заполнить форму.

Адрес: Москва, метро Жулебино, ул. Авиаконструктора Миля, д. 4, корп. 1

Телефон: +7 (495) 066-84-34

Плюсы:

Свежие десерты. Готовят ежедневно

Натуральные ингредиенты

Ручная работа

Доставка до двери

Дизайн на заказ

Высокая оценка покупателей

Минусы:

Один филиал в Москве

Срок хранения ограничен (1-5 дней) из-за натуральных ингредиентов.

2. «Mr.Ginger» – лучшая доставка

Торты этой кондитерской получали сотни восхищенных отзывов. Заказать можно шоколадный торт, красивые пирожные, муссовые десерты, нежные кексы со сливками, тарты, маскарпоне, сладости в разном стиле. Представлен огромный выбор десертов на все случаи жизни. Их можно заказать с доставкой по Москве и Московской области. Одно из преимуществ – необычный дизайн. Кондитеры гарантируют эталонный вкус. В кондитерской есть много различных современных вариантов начинок. Меню было обновлено не так давно, как и условия оказания услуг. Изготовление торта занимает обычно не менее часа. Как правило, необходима предоплата, чтобы заказать доставку домой или в офис.

Можно заказать оформление торта или капкейков по собственному эскизу. Заказы принимаются быстро. Можно забрать свой десерт самостоятельно. В кондитерской работают настоящие художники: скульпторы и оформители.

Адрес: г. Москва, ул. Азовская, д. 24, к. 3.

Плюсы:

Кондитеры готовят из свежих ингредиентов, тщательно отобранных согласно технологии

Быстрая и бесплатная доставка

Можно заказать уникальный дизайн

Минусы:

Один филиал в Москве

3. Кондитерская «Best-cake» – лучший вкус

Лучшие пирожные и торты в кондитерской «Best-cake». В этом году у клиентов есть возможность заказать торт от килограмма и более. Декор может быть любым. Стоимость указана на сайте, она очень демократична.

Это известная кондитерская в Москве, которая пользуется популярностью и вполне заслуживает Вашего внимания. Ее стоит отметить за демократичные, по сравнению с другими, цены, интересные предложения и качественные, проходящие обработку, продукты.

Кондитерская славится разнообразием вкусов, форм, дизайнов. Можно заказать торты на праздник и к чаю. В ассортименте есть полноценные торты со вкусом шоколада, сливочные, порционные, десерты в форме цифр и букв, пирожные и капкейки, печенья. Можно даже заказать сладкие букеты.

Если ничего из того, что есть в наличии не впечатлило, кондитеры могут разработать макет торта с нуля, с самыми необычными вкусовыми сочетаниями. Кондитерская проводит мастер-классы.

Адрес: станция метро Петровско—Разумовская, ул. Прянишникова, д. 23 «А»

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 21.00.

Плюсы:

Разнообразие сладостей

Мастерство кондитеров

Веганские, безглютеновые, безлактозные торты в ассортименте

Есть дегустация

Проведение мастер-классов

Доставка курьером

4. «AGZAMOV» – исключительное мастерство

Это одна из самых известных кондитерских не только Москвы, но и всей России. Известный кондитерский мастер разработал уникальные рецепты и макеты оформления. В студии работают только специалисты, которых лично отобрал Агзамов. Знаменитый эксперт с громким именем следит за всем, что происходит на производстве.

В ассортименте как классические торты по проверенным рецептам, так и уникальные десерты. Каждый отличается неповторимым вкусом. Еще одно преимущество – отборные ингредиенты. Заказать доставку по Москве и области можно с помощью курьерских служб.

Адрес: ул. Калинина, д.6, корпус 1

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 17.00

Плюсы:

Большой выбор тортов и прочих десертов

Мастерство специалистов

Особый дизайн

Доставка курьером в холодильном оборудовании

Минусы:

Высокие цены

5. «У Палыча» – кондитерская классика

Это одна из самых популярных кондитерских Москвы, в которой продаются классические торты, изготовленные мастерами с соблюдением проверенных технологий. Основное преимущество – демократичные цены. Всего в ассортименте есть 50 видов десертов, среди них не только торты, но и выпечка с пирожными. В этой кондитерской можно купить дешевый торт в пределах 1 000 рублей за кг.

Можно заказать торты на день рождения, свадьбу или другое радостное событие или простые домашние десерты для семейного чаепития. Если есть желание удивить гостей, можно добавить всевозможные украшения, чтобы торт стал шедевром искусства, а заодно подписать, сделав его не просто аутентичным, но индивидуальным.

Плюсы:

Демократичные цены

Много магазинов в разных местах Москвы

Можно заказать торт по своему макету

Натуральные, качественные ингредиенты

Минусы:

Небольшой ассортимент.

6. «ChampaProject» – все для клиентов

Это кондитерская для тех, кто избегает вредных продуктов, продуктов животного происхождения, а также в целом трепетно относятся к выбору ингредиентов.

В кондитерской предлагают торты и другие десерты, в которых нет молочных продуктов и глютена. Можно найти сыроедческие сладости. Доступные обычные коржи и пропитки, такие как сироп, сырные крема. Есть морковные десерты, со вкусом какао, орехов, с фруктами. Можно заказать индивидуальное изготовление исходя из собственных вкусовых предпочтений.

Адрес: ул. Угрешская, 31

Режим работы: с 11.00 до 18.00

Плюсы:

Используются продукты, которые хранятся долго. Поэтому можно заказать торты, которые остаются свежими до 6 недель

Есть веганская, сыроедческая продукция, торты для аллергиков. В наличии торты без глютена и лактозы

Есть доставка курьером в Москве и Московской области.

Минусы:

Нет классических тортов с привычным вкусом

7. «Итальянский сад» – изысканные рецепты

В основе рецептов, которые используют кондитеры «Итальянского сада» - технологии известных итальянских мастеров. Они используют изысканные сыры вместо привычных нам ингредиентов. Можно выбрать один из двенадцати вариантов начинок. Самое главное преимущество – свежесть отборных продуктов. Заказчик может по желанию изменить некоторые ингредиенты, чтобы торт был безглютеновым, веганским и т.д. Можно также заказать торт для тех, кто любит спорт. В составе такого десерта будут только полезные ингредиенты (например, чизкейк). Качество изготавливаемой продукции выше среднего, а стоимость килограмма торта весьма демократична.

Адрес: Ленинский проспект, д. 37

Режим работы: с 08.00 до 21.00

Плюсы:

Большой выбор десертов и тортов

Есть безглютеновые, безлактозные и веганские изделия

Натуральные ингредиенты

Сохранение итальянских технологий

Есть дегустация

Можно заказать сладости курьером

Минусы:

Маленький срок хранения тортов.

8. «Пушкинъ» - десерты премиум-класса

Это одна из самых стильных и атмосферных кондитерских Москвы. Эта кондитерская – французский уголок в столице. С помощью интерьера и яркого внешнего убранства можно ощутить себя в другой точке мира.

В ассортименте есть торты, пирожные, печенье, конфеты и щербет. Десерты премиум-класса украшают сусальным золотом, шоколадом, карамелью. Есть начинки с солью. Можно встретить необычные сочетания в начинках. Жасмин, лимон, ежевика, фисташки – все это можно распробовать в тортах. Украшают сладости ягодами и натуральными цветами.

Дегустировать можно бесплатно, но данной возможностью пользуется малая часть клиентов. Все знают, что десерт понравиться любому, кто любит сладкое.

Адрес: Тверской бульвар, д. 26

Режим работы: с 10-00 до 23-00

Плюсы:

Большой выбор, в том числе необычные коржи, начинки, украшения

Уровень мастерства кондитеров

Есть дегустация

Эксклюзивные рецепты

Натуральные ингредиенты

Минусы:

Высокие цены.

Нет возможности длительного хранения из-за натуральных ингредиентов

9. Kasablanka – натурально и вкусно

В этой кондитерской представлены исключительно натуральные торты и прочие десерты. Все ингредиенты для них тщательно отобраны. Они должны быть полезными и свежими. В этой кондитерской пекут действительно вкусные десерты высокого качества. Команда максимально клиентоориентированная, идеально решает все сложности. Порадует и ценовая политика. В меню многоярусные и небольшие торты, классические и нестандартные решения. Клиенту всегда дадут рекомендации по выбору десерта.

От приготовления до выдачи проходит минимальное время. Украшают торты перед тем, как отправить клиенту. В ассортименте можно найти также конфеты и печенье.

Адрес: набережная Академика Туполева, д. 15, корпус 26

Плюсы:

Вкусные десерты

Интересный дизайн

Исключительно свежие продукты, натуральные ингредиенты

Есть курьерская доставка

Минусы:

Ограниченный выбор

10. «Injir» – оригинальные вкусовые сочетания

Это кондитерская, в которой можно найти торты с самыми необычными вкусовыми сочетаниями. В ассортименте есть веганские десерты, сладости без сахара и даже с перцем.

Адрес: Цветной бульвар, д. 15, c1, Мытная ул. 74

Плюсы:

Уникальный вкус

Есть веганские десерты

Стильный дизайн тортов

Есть доставка курьером

Минусы:

Небольшой выбор

Критерии выбора торта

При заказе торта на праздник или просто в будний день нужно обратить внимание на такие моменты, как:

Качество теста и начинки . Сегодня каждая кондитерская предлагает широкий выбор видов теста и начинки. Можно выбрать готовый вариант или заказать уникальный торт с собственным дизайном. Опираться нужно на вкусовые предпочтения, а также особенности организма (во избежание аллергической реакции). Кроме того, необходимо учитывать сочетаемость ингредиентов. Кондитер может посоветовать, как получить вкусный торт и рассказать, какие продукты между собой не сочетаются.

. Сегодня каждая кондитерская предлагает широкий выбор видов теста и начинки. Можно выбрать готовый вариант или заказать уникальный торт с собственным дизайном. Опираться нужно на вкусовые предпочтения, а также особенности организма (во избежание аллергической реакции). Кроме того, необходимо учитывать сочетаемость ингредиентов. Кондитер может посоветовать, как получить вкусный торт и рассказать, какие продукты между собой не сочетаются. Оформление и украшение . Внешний вид особенно важен при заказе праздничных и подарочных тортов. Сегодня кондитеры могут сделать торт практически любой формы и дизайна, а также украсить необходимыми надписями.

. Внешний вид особенно важен при заказе праздничных и подарочных тортов. Сегодня кондитеры могут сделать торт практически любой формы и дизайна, а также украсить необходимыми надписями. Стоимость. Цены на торты зависят от веса, сроков изготовления, уникальности. Например, есть кондитерские, в которых можно заказать готовый торт, но попросить сделать «свою» надпись. В основном хороший торт стоит не менее 1 000 рублей за 1 кг.

Цены на торты зависят от веса, сроков изготовления, уникальности. Например, есть кондитерские, в которых можно заказать готовый торт, но попросить сделать «свою» надпись. В основном хороший торт стоит не менее 1 000 рублей за 1 кг. Вес. Размер и вес могут быть разными. Обычно выбирают торт из расчета 200 грамм на одного человека.

Размер и вес могут быть разными. Обычно выбирают торт из расчета 200 грамм на одного человека. Дегустация. Хорошо, если можно попробовать кусочек торта, чтобы точно не прогадать.

Хорошо, если можно попробовать кусочек торта, чтобы точно не прогадать. Доставка. У большинства кондитерских есть доставка курьерскими службами или собственная. Важно, чтобы торты доставляли максимально аккуратно и, желательно, в холодильной камере. Чем быстрее – тем лучше и дороже.

У большинства кондитерских есть доставка курьерскими службами или собственная. Важно, чтобы торты доставляли максимально аккуратно и, желательно, в холодильной камере. Чем быстрее – тем лучше и дороже. Срок изготовления. Сроки изготовления тоже бывают разными. Индивидуально торт приготовят за день, два, неделю. Есть кондитерские с заготовками. Они могут доставить десерт в тот же день.

Сроки изготовления тоже бывают разными. Индивидуально торт приготовят за день, два, неделю. Есть кондитерские с заготовками. Они могут доставить десерт в тот же день. Ассортимент и дополнительные услуги. Комплектация подарка шарами или цветами, а также большой выбор видов также могут склонить чашу весов в пользу кондитерской.

Популярные десерты

На сегодняшний день существует огромное количество тортов, излюбленных жителями столицы. Изящество оформления и бесподобный вкус «вечной классики» не оставят равнодушными даже самых заядлых скептиков.