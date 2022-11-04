Банк Англии: зима будет долгой. И холодной

В четверг Банк Англии повысил ставку в восьмой раз подряд — и сразу на 75 базовых пунктов, до 3%. Это самый резкий ее подъем с 1989 года.

На фоне мировых центробанков этот шаг не выглядит выдающимся. ФРС точно также поступила в среду, а ЕЦБ — на прошлой неделе. Первая делала это уже четыре раза, а второй — дважды.

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Именно поэтому — хотя ужесточение денежно-кредитной политики в Великобритании началось раньше всех в G7 (еще в декабре) – сейчас в США, приступивших к этому в марте, ставка заметно выше — 3,75-4%. Эта возраставшая в последние полгода разница в ставках очень давила в последнее время на курс фунта стерлингов.

При этом идущий с прошлого года неспешный подъем ставки не привел к особым успехам в борьбе с инфляцией. Она подскочила до 10,1% в сентябре и, как ожидает Банк Англии, вырастет до 11% в четвертом квартале. Во многом это было обусловлено тем, что цены в Великобритании росли по причинам, воздействовать на которые денежно-кредитной политикой Банка Англии было затруднительно. За ростом мировых цен на продовольствие и взлетом котировок на товарных рынках он мог лишь наблюдать со стороны.

Нарушенные пандемией, а затем ситуацией вокруг Украины и разного рода санкциями и самоограничениями, цепочки поставок Банк Англии тоже восстановить не мог. А инфляционная спираль в стране тем временем раскручивалась.

На фоне растущих ценников в магазинах работники требовали и получали повышения окладов — номинальные зарплаты в частном секторе быстро росли. В то же время сделанные благодаря этим дополнительным доходам покупки подстегивали рост потребительских цен. Но рост зарплат отставал от инфляции, так что в реальном выражении они снижались, что снижало и темпы роста ВВП. И экономика по ходу ужесточения денежно-кредитной политики замедлялась вполне явственно. По мнению Банка Англии, в Великобритании уже началась рецессия.

Она, с его точки зрения, должна оказаться самой продолжительной по меньшей мере с 1920-х годов, когда появилась первая надежная статистика, отражающая состояние экономики. Впрочем, успокоил публику регулятор, рецессия будет, хотя и затяжной, но не такой глубокой, как во время мирового финансового кризиса. Тем не менее, как заявил вчера Bloomberg управляющий Банка Англии Эндрю Бейли, экономические потрясения, с которыми столкнулась Великобритания, превосходят те, что были в 1970 годах.

Прогнозируется, что ВВП Великобритании сократится примерно на 0,75% во второй половине 2022 года, отражая сокращение реальных доходов. При условии повышения рыночных процентных ставок падение продолжится в 2023 году и в первой половине 2024 года. Причиной Банк Англии называет высокие цены на энергоносители и более жесткие финансовые условия.

Тем не менее, банк сообщил: большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике считает, что для устойчивого возврата инфляции к целевому уровню может потребоваться дальнейшее повышение ставки. В заявлении Банка Англии, впрочем, содержится утверждение, что пик подъема будет ниже, чем сейчас оценивают рынки.

«Мы думаем, что банковская ставка должна будет подняться меньше, чем это в настоящее время оценивается на финансовых рынках, — заявил Эндрю Бейли на пресс-конференции. — Это важно, потому что, например, это означает, что ставки новых ипотечных кредитов не должны будут расти так, как это было раньше».

Рынок с этим утверждением был не особо согласен. Первой его реакцией стало падение фунта стерлингов и рост доходности британских гособлигаций. У инвесторов возникли опасения, что меньшего, чем ждут рынки, повышения ставок будет недостаточно для сдерживания инфляции.

Фунт стерлингов упал на 2,1%, до минимума в 1,1152 долларов. Доходность 30-летних облигаций — одних из самых чувствительных к перспективам потребительских цен — в какой-то момент взлетела более чем на 20 базовых пунктов.

К вечеру доходности снизились, но фунт так и торговался на минимумах. Срочный рынок практически не изменил своего мнения относительно пиковой ставки — 4,75%. Так что трейдеры очень сомневаются в словах Банка Англии.

«У Банка Англии не было иного выбора, кроме как оправдать ожидания рынка в отношении повышения на 75 базовых пунктов, — заявил Bloomberg стратег по глобальным рынкам JP Morgan Asset Management Хью Гимбер. – Такое значительное повышение может показаться необоснованным, учитывая признаки того, что экономическая активность в Великобритании уже снижается, но пока мало доказательств того, что этого замедления достаточно для сдерживания инфляции».