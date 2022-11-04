Самый старый из новых праздников

Отмечаемый 4 ноября в России День народного единства восходит к самой давней, после Рождества Христова, исторической дате. В этом году этой дате 410 лет. Напомним историю праздника.

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В результате военной интервенции, воспользовавшись кризисом власти в период Смутного времени, в России, в Москве оказались поляки. Нижегородский земский староста Кузьма Минин организовал народное ополчение численностью в 10 тысяч человек — казаков, крестьян, поместных служилых людей, стрельцов и дворян. В ополчение, помимо русских, вошли марийцы, чуваши, коми и другие народы России. Возглавил его князь Дмитрий Пожарский. Воины народного ополчения, независимо от сословия, вероисповедания и этнического происхождения, смогли самоорганизоваться и дать отпор противнику.

К освободительной войне против польско-литовских оккупантов, несмотря на угрозы, призывал священномученик Гермоген, патриарх Московский. В ответ на попытки поляков заставить его приказать русским войскам отойти от Москвы он был непреклонен: «Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдёте из Московского государства, я благословлю русское ополчение идти от Москвы, но, если останетесь здесь, я благословляю всех стоять против вас и помереть за православную веру», — категорическим отказом отвечал Патриарх на предложение сдаться интервентам. Он был заточен в Чудовом монастыре в Кремле, где и завершился его славный земной путь.

22 октября (4 ноября) 1612 года народное ополчение взяло штурмом Китай-Город, в который князь Пожарский вступил с Казанской иконой Божией Матери. Через два дня был взят Кремль, куда затем тор­же­ствен­но, с Крест­ным хо­дом русские дружины во­шли 25 октября, неся чудотворную ико­ну.

В следуещем году в России завершится эпоха Смутного времени: на Земском соборе представители всех сословий страны (купечества, дворянства, боярства, духовенства, казачества, стрельцов, делегатов из русских городов) изберут Михаила Фёдоровича Романова на царство.

С 1649 года царь Алексей Михайлович распорядился отмечать Праздник Казанской иконы Божией матери не только летом, но и 22 октября (по юлианскому календарю), как он со времени преодоления Смуты уже отмечался в Москве. А князь Пожарский на собственные деньги в память о победе над поляками в честь Казанской иконы Божией матери построил в 1613 году Казанский собор на краю Красной площади и Никольской улицы. Память Минина и Пожарского с 1818 года увековечена известнейшим памятником на Красной площади, где теперь они смотрят на проходящие 9 мая парады Победы.

В советские годы 4 ноября не отмечалось даже и как светский праздник, тремя днями позже него расположился главный прездник того периода в память революции 1917 года. В 1996 году 7 ноября стало официально отмечаться как День согласия и примирения, подразумевая согласие между левыми и правыми политическими силами, как в истории, так прежде всего в сами «бурные 90-е».

В 2004 году Межрелигиозный совет предложил сделать 4 ноября праздничным днём и назвать его Днём народного единства, что поддержала Государственная Дума. 29 декабря праздничная дата была утверждена законом. Название было предложено в память о героизме и сплочённости воинов народного ополчения разного происхождения, социального положения и вероисповедания в борьбе с врагом. Вобрало оно в себя и смыслы, заложенные в праздник согласия и примирения, став при этом вместо него и выходным днем. И с 2005 года в России празднуется День народного единства.

Новый старый праздник

Большинство отмечаемых нами праздников, имеющих статус выходного дня, по историческим меркам новые, появившиемя в ХХ или уже ХХI веке. Праздничный день 4 ноября совместил историю и современность (причем историю не только XVII века, о чем напомним ниже).

В ходе торжества Дня народного единства возлагаются цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Президент России в этот день выступает с торжественными обращениями и вручает государственные награды.

В Нижнем Новгороде, где Минин и Пожарский организовали народное ополчение, День народного единства имеет особое значение. В 2005 году там была открыта уменьшенная копия московского памятника Минину и Пожарскому.

Популяризация праздника началась с 2007 года с выходом на экраны художественного фильма Владимира Хотиненко «1612». Только в Москве было проведено 39 культурно-просветительских массовых мероприятий, а в Нижегородском кремле состоялась историческая реконструкция схватки «ополченцев» и «захватчиков». Год спустя активисты движения «Наши» собрали 10 тысяч молодых людей на Васильевском спуске, где было сшито из лоскутов «Одеяло мира». Также в 2008 году состоялся бесплатный рок-фестиваль «Призыв», направленный на борьбу с негативными проявлениями в молодёжной среде и отказ от наркотиков. «Это призыв к любви и взаимопониманию, к миру, неприятию несправедливости во всех ее проявлениях», — говорилось в заявлении пресс-службы Северного административного округа Москвы, где прошёл фестиваль.

В 2009 году в Москве 4-8 ноября в честь праздника Казанской иконы Божьей матери состоялась VIII церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь — к Дню народного единства». Год спустя Патриарх Кирилл осветил в этот день отреставрированную икону Николы Можайского на Никольской башне Московского Кремля.

В 2011 году в ЦВЗ «Манеж» прошла X юбилейная выставка-форум «Православная Русь — к Дню народного единства». В 2012 году в эти дни состоялась премьера фильма «Август. Восьмого» о военном конфликте в Южной Осетии (2008). На Болотной площади состоялся фестиваль «Энергия единства» с выступлениями танцором и спортсменов-экстремалов.

В 2013 году на выставке мультимедийного историко-культурного парка «Россия — моя история» состоялась выставка «Романовы» в год 400-летия начала царствования династии Романовых. Празднования 2014 года совпали с мартовским присоединением Крыма к России. В них приняли участие не только члены «Единой России» и профсоюзов, но и КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» с их лидерами Геннадием Зюгановым, Владимиром Жириновским и Сергеем Мироновым. В эти же дни состоялась премьера фильма Никиты Михалкова по произведениям Ивана Бунина «Солнечный удар» о первых годах после Октябрьской революции в России.

Празднования 2015 года запомнились митингом-концертом «Мы едины», организованным Общественной Палатой РФ, где приняло участие 80 тысяч человек. Но не только в Москве состоялись народные гуляния — они прошли и в Омске, Новосибирске, Севастополе, Владивостоке и других крупных городах страны. А год спустя на Боровицкой площади в Москве открылся памятник Владимиру Великому, который вошёл в историю как креститель Руси. В 2017 центр празднований пришёлся на спорткомплекс «Лужники», где прошёл митинг-концерт «Россия» объединяет.

2018 и 2019 годы в контексте празднований Дня народного единства отметились просветительскими проектами. Мультимедийная выставка «Россия — моя история» появилась в Краснодаре, а в 2019 году на Первом канале состоялась премьера документального фильма «Рюриковичи» о династии, при прекращении правления которой началось Смутное время.

Традиции праздника даже в сложный 2020 год в период пандемии COVID-19 не исчезли — в Кремле состоялось открытие музея археологии Чудова монастыря. Сам монастырь был разрушен и снесён в 1929-1932 годах, а на его месте до 2016 года находился 14-ый корпус Кремля.

2021 год стал годом открытого всероссийского онлайн-урока «Большая семья — Россия», где гости и ведущие познакомили юных зрителей с культурой и традициями народов России. В Нижнем Новгороде, отмечавшем 800-летие, состоялось шоу дронов, создававших в небе 3D-картины. На онлайн-платформе «Смотрим» ВТГРК провела 16-часовой эфир-марафон «Славься, Отечество!», где рассказывалось о культуре и истории России.

День народного единства в 2021 году совпал с 300-летием со дня создания Российской Империи. В 1721 году 22 октября (2 ноября) Пётр I стал Императором Всероссийским, и так на фоне побед в Северной войне начался новый период российской истории. А 3-7 ноября во многих регионах России состоялся «Большой этнографический диктант» (ежегодное культурно-просветительское мероприятие, которое организуется Федеральным агентством по делам национальностей».

410 лет спустя

Празднования 2022 года, по традиции, будут приурочены к истории и культуре России. 31 октября в рамках «Разговоров о важном» состоялись классные часы, посвящённые празднику народного единства. На территории ВДНХ в Москве 4-6 ноября состоится патриотический фестиваль, а на Красной площади — выставка, посвящённая обороне Москвы (1941) от немецко-фашистских захватчиков.

Много будет и мероприятий, рассчитанных на молодёжную аудиторию. Роспатриотцентр проведёт квиз-игру «Россия — наш общий дом», где командам-участникам предстоит отвечать на вопросы, связанные с историей и культурой родной страны. Образованное 20 июля 2022 года Российское движение детей и молодёжи вместе с VK Клипами организует проект «Узнай свою страну», где участники выкладывают в социальной сети «ВКонтакте» видео на фоне знаменитого объекта в своём городе (не называя его) и предлагают зрителям угадать, что это за объект, на основании нескольких фактов. Министерство просвещения запустит акцию «Вместе — всей страной», где участникам предлагается выложить фото и видео на страницах в соцсетях и рассказать о своих достижениях. Со слов организаторов, «именно ваши достижения — и есть достижения России». Конкурс школьников «Большая перемена» проведёт «Марафон культур», где участникам предлагается рассказать о культуре и традициях региона, в котором они живут. Также участникам предлагается надеть национальный костюм и поделиться рецептами блюд, популярных в их регионах.

Празднование Дня народного единства в 2022 году примечательно присоединением к России новых регионов — Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР соответственно). 3 ноября в 12:00 состоялся Всероссийский открытый урок, организованный Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО). На нём военный историк Владимир Кикнадзе рассказал школьникам о важности вхождения в состав России освобождённых территорий и осмысления исторического опыта единства в реалиях сегодняшнего дня.

Поначалу многим непонятный, потому еще, что свою историю мы знаем недостаточно, праздничный день 4 ноября с нынешнего немирного года начинает восприниматься по новому, он становится актуальным. Значение праздника народного единства будет осмысляться и дальше, ведь в этот день состоялся один из ярчайших примеров самоорганизации народа России против внешних враждебных сил и ради единства и будущего страны.