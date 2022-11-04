Глава Татарстана встретился с Папой Римским

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с главой католической церкви Папой Римским Франциском в Бахрейне. В своем Telegram-канале Минниханов сообщил, что рассказал понтифику, как гармонично живут в России представители всех народностей.

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«В столице Бахрейна сегодня собрались сотни мировых лидеров и религиозных деятелей для обсуждения вопросов диалога конфессий. Утром побеседовали с Папой Римским Франциском. Рассказал ему на примере Татарстана, как в нашей стране на протяжении многих веков гармонично живут в мире и согласии все народности. Символично, что именно сегодня в нашей стране отмечают День народного единства», — написал Минниханов.

Как уточняет пресс-служба главы Татарстана, Минниханов в ходе беседы рассказал о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери, куда «сегодня помещен для поклонения список Казанской иконы Божией Матери, который многие годы находился в личных покоях Папы Иоанна Павла II». Также он обратил внимание Папы Римского на действующий в Казани католический храм «Воздвижение Святого Креста», в котором ежедневно совершаются богослужения, в том числе и на иностранных языках.

«Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и Стратегии дальнейшего развития Российской Федерации», — отметил Минниханов во время своего выступления на форуме.

