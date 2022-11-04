В Санкт-Петербурге обсудят технологический суверенитет

6 - 8 ноября 2022 года в Точке кипения – Санкт-Петербург (пр. Медиков, д. 3) пройдет образовательная бизнес-конференция в сфере технологий и инноваций - Баркемп «Национальная технологическая революция 20.35».

Организаторы и стратегические партнеры: Министерство промышленности и торговли РФ, Агентство стратегических инициатив, Платформа НТИ, Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», АО «Силовые машины», ООО «ИнноХаб» ГК Росатом, Школа дизайна НИУ ВШЭ и другие компании.

7 ноября в 11:00 состоится пленарная сессия «Технологический суверенитет в условиях изоляции» (Клуб А2, Большой зал).

Запланированные участники Пленарной дискуссии:

Модератор: Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга;

Спикеры:

Члены правительства Санкт-Петербурга;

Андрей Силинг, исполнительный директор АНО «Платформа НТИ»;

Олег Чурилов, директор Департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

Дмитрий Белоусов, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов НП «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования»;

Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия инновациям;

Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково»;

Дмитрий Вербов, начальник Центра инновационного развития (филиал ОАО «Российские железные дороги»);

Александр Швалев, заместитель генерального директора по инновациям ООО «ИнноХаб» ГК Росатом;

Александр Ивановский, генеральный конструктор АО «Силовые машины»;

Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации СПбПУ,

руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» и Научного Центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии», лидер – соруководитель «Технет» НТИ;

Дмитрий Земцов, проректор НИУ «Высшая школа экономики».

Пресс-подход состоится в 12:35-12:45. Клуб А2, Большой зал