В Санкт-Петербурге обсудят технологический суверенитет

6 - 8 ноября 2022 года в Точке кипения – Санкт-Петербург (пр. Медиков, д. 3) пройдет образовательная бизнес-конференция в сфере технологий и инноваций - Баркемп «Национальная технологическая революция 20.35».
Организаторы и стратегические партнеры: Министерство промышленности и торговли РФ, Агентство стратегических инициатив, Платформа НТИ, Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», АО «Силовые машины», ООО «ИнноХаб» ГК Росатом, Школа дизайна НИУ ВШЭ и другие компании.
7 ноября в 11:00 состоится пленарная сессия «Технологический суверенитет в условиях изоляции» (Клуб А2, Большой зал).
Запланированные участники Пленарной дискуссии:
Модератор: Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга;
Спикеры:
Члены правительства Санкт-Петербурга;
Андрей Силинг, исполнительный директор АНО «Платформа НТИ»;
Олег Чурилов, директор Департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
Дмитрий Белоусов, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов НП «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования»;
Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия инновациям;
Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково»;
Дмитрий Вербов, начальник Центра инновационного развития (филиал ОАО «Российские железные дороги»);
Александр Швалев, заместитель генерального директора по инновациям ООО «ИнноХаб» ГК Росатом;
Александр Ивановский, генеральный конструктор АО «Силовые машины»;
Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации СПбПУ,
руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» и Научного Центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии», лидер – соруководитель «Технет» НТИ;
Дмитрий Земцов, проректор НИУ «Высшая школа экономики».
Пресс-подход состоится в 12:35-12:45. Клуб А2, Большой зал