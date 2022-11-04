Интегрированные финтех-сервисы помогут бизнесу

27 октября в ходе конференции “Цифровые технологии на службе у предпринимателя” российские бизнесмены и финтех-разработчики поделились опытом решения проблем в сфере безналичных платежей в условиях санкций.

По словам спикеров, сейчас доля безналичной оплаты товаров и услуг в рознице достигает примерно 80%. Сохранение комфорта и удобства пользователей при проведении оплат - основная задача владельцев торгово-сервисных предприятий.

Отечественный финтех предлагает интегрированные эквайринг-решения для предпринимателей с большим потоком клиентов.

В ходе конференции владельцам бизнеса была представлена полностью отечественная разработка - приложение RC POS. Оно позволяет торгово-сервисным предприятиям и маркетплейсам использовать 5 методов и 143 различных способа оплаты, в т.ч. с помощью Системы быстрых платежей (СПБ), Яндекс.Пэй, 3D Secure, карт Visa, MasterCard и МИР. Его использование не требует кассового оборудования, терминалов, бумажных чеков, что снижает затраты предпринимателей в торговых точках.

«Современные платежные инструменты, основанные на использовании передовых цифровых технологий, дадут возможность предпринимателям четко концентрироваться на своей работе и выстраивать ее наиболее эффективно, – отмечает член Экспертного совета при Комитете Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству (МСП), CEO компании RC Group Мария Михайлова. – Чем проще и удобнее решения, чем меньше документов и волокиты – когда можно делать все одним кликом – тем лучше. Это не отвлекает предпринимателя и служит ему на пользу».

Торговые предприятия сегодня сталкиваются с большими затратами при приеме платежей – многие банки повысили эквайринговую комиссию. К тому же кредитные организации навязывают дополнительные расчетно-кассовые услуги для получения магазинами более-менее приемлемой процентной ставки. По этой причине некоторые предприятия малого бизнеса, например, принимают оплаты card2card (безналичный перевод с карты на карту) по серой схеме. А это – риск штрафов для учредителей.

Цифровизация платежных сервисов и интеграция отечественных разработок даст возможность владельцам бизнеса повысить его прозрачность и выйти на новый уровень развития.

По словам директора по развитию АО “НСПК”, Система Быстрых Платежей (СБП) в ближайшее время сможет стать платформой для предпринимателей и физлиц и государства. Уже сегодня в системе работают более 400 тысяч предпринимателей и миллионы людей, которые переводят по номеру телефона.

В то же время RC POS - универсальная технология, масштабируемая под любой бизнес и качественно оптимизирующая процесс обработки платежей, и СБП также интегрирован в нее, как один из способов оплаты.

“Не требуется никакой специфической техники, никаких затрат на старте. Чеки ничего не стоят, они встроены в продукт, абонентской платы, расходных материалов нет. Комиссия за все это, включая сам эквайринг, составляет от 0,8% в зависимости от типа бизнеса”, – поясняет директор по финансово-техническому развитию компании RC Group Роман Фомин.

О трендах рынка платежей и “болях” предпринимателей в этом сегменте рассказали директор по развитию Национальной системы платежных карт Андрей Ковригин, президент сети имидж-лабораторий «Персона» Игорь Стоянов, исполнительный директор FlexiPay Алексей Трифонов, сооснователь DI CLINIC MOSCOW Илья Фридман, CEO мультипродуктовой компании RC Group Мария Михайлова и другие.

В завершение конференции Александр Беспалов, GR-советник RC Group и президент Investor Relations Club озвучил инициативу по созданию нового общероссийского делового сообщества, отвечающего современным вызовам, стоящим перед Россией. “Современный предприниматель это не тот, кто стоит с протянутой рукой и просит у государства поддержки и льгот, а тот, кто даже в таких сложных условиях делает полезные дела и не боится предпринимать, внедрять инновации и проявляет социальную ответственность”, - сказал эксперт.