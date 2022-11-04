Как планировать бюджет на рекламу в период нестабильности

Сталкиваясь с экономической неопределённостью в стране, каждый предприниматель задумывается о том, как сократить рекламный бюджет. Останавливать ли контекстную рекламу в «Яндекс.Директе». Что делать с SEO-продвижением. Будет ли достаточно базы постоянных клиентов для сохранения доходов бизнеса на прежнем уровне. При этом важно помнить: чрезмерная экономия может навредить.

Рассмотрим несколько способов, которые помогут уменьшить расходы на рекламу.

5 лайфхаков при оптимизации рекламного бюджета

1. Выберите самые эффективные технологии продвижения.

Например, вы вкладываете деньги в интернет-рекламу, размещения на сайтах партнёров и наружную рекламу. Узнайте, сколько стоит привлечение покупателя из каждого канала. Для этого рассчитайте CAC по формуле. Если какой-то канал требует много вложений, но отдача низкая, есть смысл отказаться от него, хотя бы на время.

2. Проанализируйте статистику.

Так, если вы размещаете контекстную рекламу – изучите показатели в «Яндекс.Директе». При запуске таргетированных рассылок в МТС Маркетологе вы увидите отчёты в личном кабинете. Статистика «Яндекс.Метрики» покажет, насколько эффективно работает ваш сайт.

Рассчитайте стоимость привлечения одного клиента, изучите карту передвижения пользователей по сайту, проанализируйте количество показов объявлений и сколько людей совершили требуемые целевые действия.

3. Проверьте настройки таргетинга.

Результаты рекламы зависят не только от того, привлекает ли клиента содержание объявления. Важно – увидит ли рекламу нужный клиент. Изучите, правильно ли вы выбираете параметры аудитории перед запуском кампании. Обратите внимание на пол, возраст, геолокацию и интересы. Это позволит исключить из показов тех людей, которые не заинтересуются вашим продуктом.

4. Сделайте сегментацию целевой аудитории.

Согласно закону Парето, 80% прибыли приносят 20% клиентов. Подумайте, кто делает покупки регулярно, а кто – редко и мало. Кто покупает дорогие товары, а кто – по мелочи. В дальнейшем работайте с теми клиентами, которые в сумме тратят у вас больше. Лучше настраивать рекламу на этот сегмент, так как вы точно знаете, что затраты окупятся.

5. Мыслите стратегически.

Используйте разные инструменты, не только те, которые быстро приносят клиентов. Так, если контекстная реклама даст эффект сразу, она же потребуют дополнительных денежных вложений. А SEO-продвижение может показать результаты спустя месяцы. Решите, что важно для вашего бизнеса в стратегическом плане: получать клиентов сейчас или наращивать аудиторию и повышать её лояльность постепенно.

При планировании рекламного бюджета также следует учитывать индивидуальные особенности компании, сферу деятельности, активность конкурентов, уникальность продуктов, опыт предыдущих рекламных запусков.