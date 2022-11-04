Как строят высотные здания

Современные многоэтажки сохраняют каждый квадратный метр в городской черте, чтобы увеличить площадь жилой недвижимости. Как высотные здания с каждым годом становятся все выше и сложнее? Ниже мы рассмотрим инновационные методы строительства небоскребов, благодаря которым архитектурные иконы нашего города остаются непревзойденными.

Что такое высотка?

Первые высотные здания были построены в конце 19 века. Они возникли в городских районах, где рост цен на землю и большая плотность населения создали высокий спрос на здания, которые разрастались вверх, а не вширь, занимая таким образом гораздо меньше ценных участков земли. Многоэтажные здания стали практичными благодаря использованию железобетонному каркасу.

Четко закрепленного термина, что такое высотка нет, но принято считать таковым - здание выше максимальной высоты, на которую люди готовы ходить пешком.

Фундамент и каркас высотных зданий

Фундаменты высотных зданий иногда должны выдерживать очень большие гравитационные нагрузки и обычно состоят из бетонных опор, свай или кессонов, углубленных в землю. Грунт из твердых пород является наиболее предпочтительным основанием, но с развитием строительных технологий были найдены методы равномерного распределения рабочей нагрузки даже на относительно мягких слоях. Однако наиболее важным фактором при проектировании высотных зданий является необходимость здания выдерживать сопротивления горизонтальных сил воздействия, создаваемых ветрами и потенциальными землетрясениями.

Каркасы большинства высотных зданий сделаны из стальной арматуры и бетона. С помощью строительной опалубки возводятся вертикальные опорные элементы - колонны, а также плиты перекрытия. Поперечные распорки или стены могут использоваться для придания конструкции большей поперечной жесткости, чтобы противостоять ветровым нагрузкам.

Без чего нельзя обойтись в таких зданиях

Основным средством подъема и спуска в таких строениях является лифт. Он приводится в движение электродвигателем, который быстро может доставить пассажиров с помощью кабины в вертикальном валу с помощью тросов. Каждая такая лифтовая кабина связана с вертикальными направляющими и имеет подключенный к ней гибкий электрический кабель, который обеспечивает питание для освещения, работы дверей и передачи сигналов на панели.

Из-за своей высоты и большого скопления людей в многоэтажных зданиях требуется тщательное обеспечение систем безопасности жизни. К мерам противопожарной безопасность в таких домах уделяется особое внимание, поэтому в них обязательно предусмотрены соответствующие средства эвакуации в случае пожара, отключения электроэнергии или других аварий. Хотя изначально многие высотные здания проектировались для коммерческих целей, теперь они массово создаются и для жилья. В таких зданиях вы запросто можете увидеть сочетание офисных, жилых, торговых и гостиничных площадей под одной крышей.